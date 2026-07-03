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जब तक बच्चे स्कूल बस से घर नहीं पहुंच जाते, तब तक स्कूल की जिम्मेदारी: कर्नाटक हाईकोर्ट

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चे के स्कूल कैंपस में बस में चढ़ने से लेकर उसके माता-पिता तक सुरक्षित पहुंचने तक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है. कोर्ट ने एक प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ केस रद्द करने से मना कर दिया है. यह केस एक स्टूडेंट की स्कूल बस हादसे में आंख जाने के मामले में दर्ज किया गया था.

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मांड्या जिले के मद्दुर में एक प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड की क्रिमिनल अर्जी पर सुनवाई की. अर्जी में स्कूल बस हादसे में चौथी क्लास के एक स्टूडेंट की आंख चली जाने के मामले में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की गई थी.

स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा सिर्फ शिष्टाचार या सुविधा की बात नहीं है. यह एक कानूनी जिम्मेदारी है जिसका पालन 'कर्नाटक एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स रूल्स 2018' के तहत किया जाना चाहिए. एक बार जब कोई बच्चा स्कूल बस में चढ़ जाता है, तो स्कूल बोर्ड को तब तक जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह आखिरी स्टॉप पर न पहुँच जाए.

इसलिए, क्या घटना के समय बस में कोई अटेंडेंट था? क्या सीसीटीवी सिर्फ एक 'सजावटी चीज' थी या वह चल रही थी? बच्चे बस के अंदर मना की गई या खतरनाक चीजें कैसे ला पाए? इन सभी सवालों के जवाब जांच से ही मिलने चाहिए. साथ ही, बढ़ती उम्र का एक छोटा बच्चा अपनी पूरी जिंदगी देखने में परेशानी के अभिशाप के साथ बिता रहा है. ऐसी गंभीर स्थिति में शुरुआती स्टेज में जांच रद्द नहीं की जा सकती, बेंच ने कहा. बेंच ने पिटीशन खारिज कर दी और ऑर्डर दिया कि मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से लापरवाही हुई थी या नहीं, यह पूरी जांच के बाद ही साबित होना चाहिए.