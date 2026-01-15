ETV Bharat / bharat

वेनेजुएला में उथल-पुथल से दुखी है बंगाल का यह स्कूल, शांति के लिए की जाती है प्रार्थना

तत्कालीन वेनेजुएला राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने 2004 में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बागू गांव स्थित इस स्कूल का दौरा किया था.

School in West Bengal sheds tears for turmoil in Venezuela know connection with Hugo Chavez
वेनेजुएला में उथल-पुथल से दुखी है बंगाल का यह स्कूल, शांति के लिए की जाती है प्रार्थना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 8:10 PM IST

बागू (पश्चिम बंगाल): वेनेजुएला कोलकाता से लगभग 9,600 मील दूर एक देश है. किलोमीटर में यह दूरी कम से कम 15,500 है. विमान से वेनेजुएला पहुंचने में 30 से 40 घंटे लगते हैं. कई देशों से गुजरना पड़ता है. समय का अंतर भी काफी होता है – लगभग साढ़े नौ घंटे. आज बंगाल के एक दूर-दराज के गांव का दिल इस दूर देश के लिए तड़पता है. 2004 में, उत्तर 24 परगना जिले का छोटा सा गांव बागू हजारों मील दूर के वेनेजुएला से एक ही धागे से जुड़ गया था.

कोलकाता से डेढ़ घंटे का सफर है. बस बदलकर शिखरपुर पहुंचना पड़ता है. वहां से गांव की कच्ची और पक्की सड़कों से होते हुए बागू गांव पहुंचते हैं. यह सुनसान, शांत गांव आजकल चिंचित है. वजह है - वेनेजुएला की हालिया स्थिति. खास बात यह है कि नया साल शुरू होने के कुछ ही समय बाद, 3 जनवरी की रात को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला कर दिया. सिर्फ आधे घंटे में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर अमेरिका उठा ले गए. इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई.

वेनेजुएला में शांति के लिए प्रार्थना करते बच्चे
वेनेजुएला में शांति के लिए प्रार्थना करते बच्चे (ETV Bharat)

सौ साल पुराना बागू प्राइमरी स्कूल
हजारों किलोमीटर दूर इस देश में चल रही अशांति ने उत्तर 24 परगना के बागू गांव की अंदरूनी जिंदगी पर भी असर डाला है. इस गांव में एक सौ साल पुराना स्कूल है – बागू लोअर बेसिक प्राइमरी स्कूल, जिसे स्थानीय लोग बागू जूनियर बेसिक प्राइमरी स्कूल के नाम से जानते हैं.

यह स्कूल 1942 में, देश की आजादी की लड़ाई के मुश्किल समय में, क्रांतिकारियों के हाथों शुरू हुआ था. तब से कई दशक बीत चुके हैं. इतिहास के कई मोड़ देखने के बाद भी, यह स्कूल आज भी गांव के बच्चों में शिक्षा की रोशनी फैला रहा है. यहां प्री-प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं. अभी, यहां सौ से अधिक बच्चे हैं. यह स्कूल आस-पास के इलाके के कई परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है. लेकिन इस स्कूल के इतिहास में एक ऐसा अध्याय भी है जो न सिर्फ बागू के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए खास है.

ह्यूगो शावेज की यात्रा
यह घटना 2004 की है. उस समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज पश्चिम बंगाल आए थे. यह वाम दलों की सरकार का समय था. तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पहल पर, शावेज ने बंगाल के ग्रामीण पंचायत और एजुकेशन सिस्टम को करीब से देखा. उस दौरे के तहत, उन्होंने बागू गांव के इस प्राइमरी स्कूल में कदम रखा. एक विदेशी राष्ट्रपति, हजारों मील दूर किसी देश का नेता – उन्होंने बंगाल के ग्रामीण इलाके के इस छोटे से स्कूल का दौरा किया, हर क्लासरूम का निरीक्षण किया. उन्होंने स्कूल के आस-पास के इलाके का भी दौरा किया.

वेनेजुएला में शांति के लिए स्कूल में प्रार्थना करते हुए बच्चे
वेनेजुएला में शांति के लिए स्कूल में प्रार्थना करते हुए बच्चे (ETV Bharat)

ह्यूगो शावेज ने बच्चों से बात की और टीचरों से भी बातचीत की. स्कूल के सामने तालाब देखकर उन्होंने चिंता जताई. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने इसे समतल कर एक प्लेग्राउंड बनाने का सुझाव दिया. उन्होंने कई और क्लासरूम बनाने का भी सुझाव दिया.

वेनेजुएला के डोनेशन से स्कूल का नवीनीकरण
ह्यूगो शावेज के दौरे का नतीजा तीन साल बाद आया. 2007 में, इस स्कूल के नवीनीकरण के लिए उस समय के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथों में वेनेजुएला से साढ़े बारह लाख रुपये का अनुदान आया. उस पैसे से स्कूल का बड़ा बदलाव शुरू हुआ. नए क्लासरूम बनाए गए, तालाब को समतल कर खेल का मैदान बनाया गया और स्कूल के चारों ओर बाड़ लगाई गई. धीरे-धीरे स्कूल का लुक बदल गया.

वेनेजुएला के डोनेशन से हुआ था स्कूल का नवीनीकरण
वेनेजुएला के डोनेशन से हुआ था स्कूल का नवीनीकरण (ETV Bharat)

स्कूल के मौजूदा हेडमास्टर संदीप बैद्य ने उन पुराने दिनों को याद करते हुए ईटीवी भारत को बताया, "वे हमारे स्कूल आए, और हर चीज को बहुत ध्यान से देखा. उस समय हमारे स्कूल में करीब 200-300 स्टूडेंट्स थे. उस समय हमारा स्कूल इस गांव का इकलौता प्राइमरी स्कूल था. वे स्कूल से बहुत प्रभाविच हुए. उन्होंने स्टूडेंट्स की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्रांट दी."

वेनेजुएला में शांति के लिए प्रार्थना
आज, वेनेजुएला के हालात बदल गए हैं. दक्षिण अमेरिकी देश में उथल-पुथल मची हुई है. उस देश के लोग राजनीतिक अशांति से परेशान हैं. मीडिया में लगातार गिरफ्तारी, झड़प और अस्थिरता की खबरें आ रही हैं. उस दूर देश में अशांति ने बागू गांव के लोगों को भी दुखी कर दिया है. वेनेजुएला में शांति के लिए इस में स्कूल हफ्ते में दो बार – मंगलवार और बुधवार को प्रार्थना की जाती है.

प्राइमरी स्कूल में रसोइए खाना बताने हुए
प्राइमरी स्कूल में रसोइए खाना बताने हुए (ETV Bharat)

प्रार्थना का एक ही मकसद है – कि वेनेजुएला में शांति लौट आए. उस देश से मिले डोनेशन की वजह से इस स्कूल का नवीनीकरण हुआ था. इसलिए, यह छोटा सा गांव आज भी उस देश का शुक्रगुजार है. स्कूल के रसोई की प्रभारी कल्याणी मंडल, 2004 का वह दिन आज भी नहीं भूल पातीं. उन्हें लगता है कि एक दिन यह तूफान टल जाएगा, और वेनेजुएला में फिर से शांति आ जाएगी. लेकिन असलियत कड़वी है. अभी शांति लौटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.

बागू स्कूल खस्ताहाल
समय का पहिया काफी घूम चुका है. वेनेजुएला की आज की टूटी-फूटी हालत की तरह, उनके डोनेशन से बना स्कूल भी आज खस्ताहाल है. दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है. बिल्डिंग के कभी भी गिरने का खतरा है. पर्याप्त क्लासरूम न होने की वजह से, दो क्लास के स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाकर पढ़ाना पड़ता है. शिक्षकों के बैठने के लिए ठीक से कमरे नहीं हैं. पुरानी बिल्डिंग के कई कमरों में अब ताले लगे हैं. पुरानी बिल्डिंग को ठीक करने के लिए करीब 13-14 लाख रुपये की जरूरत है. बोर्ड में आवेदन दिया गया है.

हेडमास्टर ने कहा, "यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है. इस वजह से स्टूडेंट्स को नुकसान हो सकता है. इसलिए मुझे दो क्लास एक साथ करनी पड़ी हैं. इस बिल्डिंग को गिराकर फिर से बनाना होगा. हमने यह अनुरोध पहले ही शिक्षा बोर्ड को दे दिया है. हमारे चेयरमैन ने हमें भरोसा दिलाया है कि काम हो जाएगा."

अब बस समय की बात है. बागू गांव और उसका छोटा सा प्राइमरी स्कूल उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हजारों मील दूर उस देश में शांति लौटेगी, और जब यह स्कूल, जो उस देश की यादें समेटे हुए है, बंगाल के इस दूर-दराज गांव में अपनी पुरानी शान वापस पा लेगा.

