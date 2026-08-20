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गंदा पानी पीकर, झोपड़ी में पढ़ते हैंः चतरा के स्कूल की हकीकत, जहां बिरहोर बच्चे गढ़ रहे अपना भविष्य

चतराः झारखंड को अलग राज्य बने 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं. इन वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे लगातार किए जाते रहे हैं. लेकिन चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के जोलडीहा पंचायत स्थित अंबर गांव की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े करती है. यहां बिरहोर समुदाय के बच्चे आज भी पक्के स्कूल भवन के बजाय घास-फूस और मिट्टी से बनी झोपड़ी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं. स्कूल में न तो पर्याप्त जगह है और न ही बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था.

गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार पड़ जाते हैंः ग्रामीण

अंबर गांव में संचालित प्राथमिक विद्यालय बिरहोर टोला में करीब 41 बच्चों का नामांकन है, जबकि प्रतिदिन लगभग 25 बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं. ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय के लिए कोई पक्का भवन उपलब्ध नहीं है. झोपड़ी में ही बच्चों की पढ़ाई चलती है. बारिश के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है. छत से पानी टपकने के कारण बच्चों की किताब-कॉपियां भीग जाती हैं और उन्हें गीली जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता है.

विद्यालय में सबसे गंभीर समस्या पेयजल की है. स्कूल परिसर में चापाकल या अन्य स्वच्छ पेयजल स्रोत नहीं है. ग्रामीणों और विद्यालय से जुड़े लोगों के अनुसार पास के बरसाती नाले से पानी लाकर मिड-डे मील तैयार किया जाता है. इसी नाले में जानवर भी पानी पीते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गंदा पानी पीने के कारण कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं.

शिक्षा के जरिए बच्चों का भविष्य बेहतर होने की उम्मीद

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने बच्चों के इलाज का खर्च उठाना भी बड़ी चुनौती है. इसके बावजूद अभिभावक बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शिक्षा के जरिए उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है. ग्रामीण मुन्ना बिरहोर ने कहा कि कई बार समस्या को समाजसेवियों और संबंधित लोगों के सामने रखा गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं और नदी-नाले का पानी पीने को मजबूर हैं. उसी पानी से विद्यालय में भोजन भी बनाया जाता है.

बच्चे झोपड़ी में बैठकर पढ़ते हैं

ग्रामीण बताते हैं कि बिरहोर परिवार पहले पहाड़ और जंगल के समीप रहते थे. वहां सरकार की ओर से स्कूल भवन बनाया गया था, लेकिन समय के साथ भवन जर्जर होकर खंडहर में तब्दील हो गया. इसके बाद बिरहोर परिवार वहां से करीब सात किलोमीटर दूर अंबर गांव के आसपास आकर बस गए. वर्तमान में बच्चों की पढ़ाई के लिए ग्रामीणों ने झोपड़ी में ही विद्यालय की व्यवस्था कर रखी है. विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि स्कूल के पास अपना पक्का भवन नहीं है और बच्चे झोपड़ी में बैठकर पढ़ते हैं.