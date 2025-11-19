ETV Bharat / bharat

एकतरफा प्यार में स्कूल जा रही छात्रा की चाकू गोदकर हत्या, फिर थाने में किया सरेंडर

रामनाथपुरम (तमिलनाडु): रामनाथपुरम में स्कूल जा रही एक छात्रा की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या ने 'बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों के बीच बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक युवक ने कथित रूप से एक तरफा प्यार में इस घटना को अंजाम दिया. इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है. समाज में बढ़ती ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता गहराई है.

क्या है घटनाः

मृत लड़की रामनाथपुरम के चेरंगौटा इलाके की सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी. आज भी, हमेशा की तरह पैदल स्कूल जा रही थी. स्कूल उसके घर से लगभग 500 मीटर दूरी है. तभी मुनिराज नामक युवक ने कथित रूप से लड़की का पीछा किया और स्कूल जाते समय उसे रोक लिया. उसके पास चाकू था. उससे उसकी गर्दन पर कई वार किया.

लोगों ने अस्पताल पहुंचायाः

लड़की खून से लथपथ होकर वहीं बेहोश हो गई. लड़की की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग पहुंचे. इस बीच आरोपी लड़का वहां से फरार हो गया. लोगों ने जख्मी लड़की को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने उसकी जांच की और बताया कि लड़की पहले ही मर चुकी थी. इसके बाद पुलिस को छात्रा की मौत की सूचना दी गई.