एकतरफा प्यार में स्कूल जा रही छात्रा की चाकू गोदकर हत्या, फिर थाने में किया सरेंडर

आरोपी युवक ने पुलिस स्टेशन में कबूल किया कि उसने लड़की की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने उससे प्यार करने से इनकार कर दिया था.

School going girl stabbed to death
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
Published : November 19, 2025 at 1:28 PM IST

रामनाथपुरम (तमिलनाडु): रामनाथपुरम में स्कूल जा रही एक छात्रा की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या ने 'बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों के बीच बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक युवक ने कथित रूप से एक तरफा प्यार में इस घटना को अंजाम दिया. इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है. समाज में बढ़ती ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता गहराई है.

क्या है घटनाः

मृत लड़की रामनाथपुरम के चेरंगौटा इलाके की सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी. आज भी, हमेशा की तरह पैदल स्कूल जा रही थी. स्कूल उसके घर से लगभग 500 मीटर दूरी है. तभी मुनिराज नामक युवक ने कथित रूप से लड़की का पीछा किया और स्कूल जाते समय उसे रोक लिया. उसके पास चाकू था. उससे उसकी गर्दन पर कई वार किया.

लोगों ने अस्पताल पहुंचायाः

लड़की खून से लथपथ होकर वहीं बेहोश हो गई. लड़की की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग पहुंचे. इस बीच आरोपी लड़का वहां से फरार हो गया. लोगों ने जख्मी लड़की को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने उसकी जांच की और बताया कि लड़की पहले ही मर चुकी थी. इसके बाद पुलिस को छात्रा की मौत की सूचना दी गई.

एकतरफा प्यारः

छात्रा को चाकू मारने वाला युवक मुनिराज सीधे पास के रामेश्वरम नगर पुलिस स्टेशन गया और आत्मसमर्पण कर दिया. उसने पुलिस स्टेशन में यह भी कबूल किया कि उसने लड़की की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने उससे प्यार करने से इनकार कर दिया था. बाद में, पुलिस मुनिराज को पूछताछ के लिए रामनाथपुरम पुलिस स्टेशन ले गई. पुलिस मुनिराज से और जानकारी भी जुटा रही है.

इलाके में दहशतः

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की उम्र करीब 20 वर्षीय है. पिछले एक साल से लड़की से एकतरफा प्यार करता था. लड़की ने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया था. इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है. मृत छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए रामेश्वरम सरकारी मेडिकल कॉलेज में रखा गया है.

