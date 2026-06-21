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पीरियड्स के चलते लड़की को 4 घंटे तक क्लासरूम के बाहर खड़ा किया, शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

चेन्नई: शहर में नगर निगम के एक स्कूल में 11 साल की छात्रा को कथित तौर पर पीरियड्स के कारण चार घंटे तक क्लासरूम के बाहर खड़ा रखा गया. इस घटना के बाद नगर निगम के शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के टीचर और हेडमास्टर का तबादला कर दिया है.

यह घटना में गोपालपुरम इलाके के चेन्नई कॉर्पोरेशन स्कूल में हुई. बाद में लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, स्कूल ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि लड़की ने अपनी मर्जी से क्लासरूम के बाहर खड़े होने का फैसला किया था.

शिकायत के मुताबिक, लंच ब्रेक के बाद क्लास में आई एक टीचर ने लड़की को क्लासरूम के बाहर खड़ा होने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि उसे पीरियड्स हो रहे हैं इसलिए बदबू आ रही है. बताया गया है कि छात्रा को स्कूल का समय खत्म होने तक करीब चार घंटे क्लासरूम के बाहर खड़ा रखा गया. इस घटना के बाद वह रोते हुए घर गई और अपने माता-पिता को पूरी बात बताई. फिर पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

घटना के बारे में पूछे जाने पर, चेन्नई नगर निगम के शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा, "गोपालपुरम स्कूल की छात्रा पीरियड्स के दौरान बार-बार रेस्ट रूम जा रही थी. यह देखकर, टीचर ने उसकी सहेली से उसकी मदद करने को कहा, और सहेली ने मदद की. लेकिन, क्योंकि क्लास में लड़के भी थे, इसलिए छात्रा ने क्लासरूम में दोबारा आने से मना कर दिया और बाहर ही रहने का फैसला किया. टीचर ने छात्रा के परिवार से मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल टाइम के बाद ही माता-पिता उसे लेने आए."