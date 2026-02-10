ETV Bharat / bharat

देश में 11.70 लाख बच्चे नहीं जाते स्कूल, दुनिया में 27 करोड़; लड़कियों का स्कूल ड्रॉपआउट रेट डराने वाला

स्कूल छोड़ने की वजहः इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत में किशोरों के स्कूल छोड़ने का एक मुख्य कारण परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग की जरूरत है. आर्थिक दबावों के कारण स्कूल ड्रॉपआउट रेट बढ़ रहा है. इसलिए स्कूल-बेस्ड वोकेशनल और स्किल्स एजुकेशन को इंटीग्रेट करना एक जरूरी कदम बन गया है. जिसको लेकर सरकारें काम कर रही हैं और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है.

लड़कियों की हालत महाराष्ट्र में सबसे खराब: लड़कियों के स्कूल ड्रॉप करने के मामले को लेकर महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जहां 66 फीसदी लड़कियां ऐसी हैं जो समय से पहले ही स्कूल छोड़ दे रही हैं. इसके बाद हिमाचल प्रदेश में (54.8%), फिर मिजोरम में (53.8%), जम्मू-कश्मीर में (53.7%) और ओडिशा (49.5%) में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के मामले ज्यादा हैं.

स्कूल न जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में: राज्यवार बात करें तो स्कूल न जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं. 7.84 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते. झारखंड में 65 हजार और असम में 63 हजार बच्चे शिक्षा से कोसो दूर हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता के मामले में अभी बहुत काम करना हैय खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इसकी ज्यादा जरूरत है.

वहीं 2020-25 के पीरियड में स्कूल न जाने वाले या बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 65 लाख 70 हजार से ज्यादा रिपोर्ट की गई. इसमें 29 लाख के करीब लड़कियां हैं, यानी करीब 45 फीसदी. भारत में ये स्थिति तब है जब हर साल शिक्षा पर भारी-भरकम बजट जारी किया जाता है. देश का भविष्य कहलाने वाले ये बच्चे क्यों शिक्षा से दूर हैं? बीच में ही इनको पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ रही है? जैसे सवालों के जवाब दे रही है ETV Bharat की ये खास रिपोर्ट...

हैदराबाद: बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है. यही कारण है कि उनकी शिक्षा-दीक्षा पर परिवार के साथ सरकारें भी खासा ध्यान देती हैं. इन सबके बावजूद देश में लाखों बच्चे ऐसे भी हैं, जिनका स्कूल जाने का सपना अधूरा ही रह जाता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 के सत्र में 11 लाख 70 हजार बच्चे ऐसे पाए गए जो स्कूल नहीं जाते.

स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारण

घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करना.

घरेलू काम करना.

पढ़ाई में मन न लगना.

पढ़ाई में मुश्किल होना.

बच्चे को कोई विकलांगता होना.

खराब सेहत.

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, शादी.

स्कूल और माता-पिता की तरफ से पढ़ाई का दबाव.

लगातार फेल होना.

शिक्षा व्यवस्था पर सरकार करती भरपूर खर्चः देश की शिक्षा व्यवस्था पर केंद्र सरकार भारी-भरकम बजट खर्च करती है. बजट 2026-27 में ही केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को 139289.48 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा है जो 2025-26 की तुलना में 8.27 प्रतिशत ज्यादा है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 83562.26 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो 6.35 प्रतिशत अधिक है. यही नहीं, उच्च शिक्षा विभाग को 55727.22 करोड़ रुपए का बजट मिला, जो 2025-26 की तुलना में 11.28 प्रतिशत ज्यादा है.

प्रिपेटरेटरी स्टेज स्कूल ड्रॉपआउट रेट. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्कूल ड्रॉपआउट रेट में सुधार: शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पिछले दो सालों, यानी 2022-23 और 2023-24 की तुलना में प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉपआउट रेट में काफी कमी आई है. पिछले साल की तुलना में, प्रिपरेटरी स्टेज पर यह रेट 3.7% से घटकर 2.3%, मिडिल स्टेज पर 5.2% से 3.5% और सेकेंडरी स्टेज पर 10.9% से 8.2% हो गया है. यह गिरावट बताता है कि बच्चों को स्कूल भेजने की सरकारी योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं.

स्कूल ड्रॉपआउट कम करने के लिए सरकारी योजनाएं: स्कूल ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं. जो स्कूलों में उपस्थिति, पोषण और वित्तीय प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करती हैं.

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार: बच्चों को घर के पास के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है. यानी 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी.

बच्चों को घर के पास के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है. यानी 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी. पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है. इसे पहले स्कूलों में मिड-डे मील के नाम से जाना जाता था. योजना का मुख्य उद्देश्य वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है. इसे पहले स्कूलों में मिड-डे मील के नाम से जाना जाता था. योजना का मुख्य उद्देश्य वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है. समग्र शिक्षा: लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत कई सुविधाएं दी जा रही हैं. इनमें स्कूल खोलना, क्लास VIII तक मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें, स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग टॉयलेट की व्यवस्था, क्लास VI से XII तक की लड़कियों को सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग, क्लास I से क्लास XII तक लड़कियों को स्कॉलरशिप और सेकेंडरी शिक्षा को वोकेशनल बनाना शामिल हैं.

लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत कई सुविधाएं दी जा रही हैं. इनमें स्कूल खोलना, क्लास VIII तक मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें, स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग टॉयलेट की व्यवस्था, क्लास VI से XII तक की लड़कियों को सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग, क्लास I से क्लास XII तक लड़कियों को स्कॉलरशिप और सेकेंडरी शिक्षा को वोकेशनल बनाना शामिल हैं. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय: लड़कियों के ड्रॉपआउट रेट को कम करने के लिए समग्र शिक्षा योजना में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBVs) स्थापित करने का प्रावधान है. ये उन जगहों पर खोले जाते हैं जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है.

लड़कियों के ड्रॉपआउट रेट को कम करने के लिए समग्र शिक्षा योजना में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBVs) स्थापित करने का प्रावधान है. ये उन जगहों पर खोले जाते हैं जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है. स्कॉलरशिप स्कीम: केंद्र सरकार की इस स्कीम का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के होशियार छात्रों को 8वीं क्लास में स्कूल छोड़ने से रोकना और उन्हें सेकेंडरी लेवल तक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है.

केंद्र सरकार की इस स्कीम का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के होशियार छात्रों को 8वीं क्लास में स्कूल छोड़ने से रोकना और उन्हें सेकेंडरी लेवल तक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: लैंगिक भेदभाव को खत्म करने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने अहम भूमिका निभाई है. साथ ही इसने यह सुनिश्चित करने के लिए सही माहौल बनाया है कि लड़कियों को शिक्षा मिले और वे अपने सपनों को पूरा करने के अवसर प्राप्त कर सकें.

दुनिया में 27 करोड़ बच्चे शिक्षा से दूर: यूनेस्को की 2023 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (GEM) की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 27.2 करोड़ बच्चे और युवा स्कूल नहीं जाते हैं, जिनमें से 7.8 करोड़ प्राइमरी स्कूल की उम्र के, 6.4 करोड़ लोअर सेकेंडरी स्कूल की उम्र के और 13 करोड़ अपर सेकेंडरी स्कूल की उम्र के थे. स्कूल ड्रॉपआउट सबसे ज्यादा अपर सेकेंडरी लेवल में है. जो सभी स्तरों का 48% है.

मिडिल स्टेज स्कूल ड्रॉपआउट रेट. (Photo Credit; ETV Bharat)

दुनिया में क्यों स्कूल छोड़ रहे बच्चे: कम इनकम वाले देशों में शिक्षा में लगातार कम निवेश स्कूल ड्रॉपआउट के मुख्य कारण में से एक है. UNESCO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में क्वालिटी एजुकेशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी रुकावट फंडिंग की कमी है. 10 में से 4 देश अपने कुल पब्लिक खर्च का 15% से कम और अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) का 4% से कम शिक्षा पर खर्च करते हैं.

सेकेंडरी स्टेज स्कूल ड्रॉपआउट रेट. (Photo Credit; ETV Bharat)

शिक्षा व्यवस्था में हो रहा सुधार: केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संसद में TDP के सांसद के एक सवाल पर जानकारी दी थी कि वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 8 महीनों में देशभर में 11.70 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे. लेकिन, ग्रामीण साक्षरता दर में काफी अच्छा सुधार हुआ है, खासकर महिला साक्षरता में. 2011 में यह दर 67.77 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 77.50 प्रतिशत हो गई. महिलाओं की साक्षरता दर 57.93 प्रतिशत से बढ़कर 70.40 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जबकि पुरुषों में यह 77.15 प्रतिशत से बढ़कर 84.7 प्रतिशत हो गई है. यह दिखाता है कि विकास हो रहा है.

