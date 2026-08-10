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देश के 1 लाख स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, 5 हजार से ज्यादा में 0 बच्चे; शिक्षकों के 10 लाख पद खाली

देश में टीचर-स्टूडेंट अनुपात कितना: शिक्षा मंत्रालय के UDISE+ 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, देश में शिक्षा के अलग-अलग स्तरों पर छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio) यानी PTR भिन्न है. फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट-टीचर अनुपात (PTR) क्रमशः 10, 12, 17 और 21 है. यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के सुझाए गए 30:1 के अनुपात की तुलना में काफी बेहतर है.

पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षक: शिक्षा मंत्रालय की UDISE+ रिपोर्ट के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में भारत में महिला शिक्षकों की कुल संख्या बढ़कर 56.4 लाख हो गई है. देश के कुल स्कूल शिक्षकों (1.02 करोड़) में अब 54.9% महिला शिक्षक हैं, जो पिछले वर्ष के 54.2% की तुलना में अधिक है. * कुल शिक्षक संख्या: 2025-26 में भारत में कुल शिक्षकों की संख्या हो गई है. पिछले 12 वर्षों में महिला शिक्षकों की संख्या में यह काफी बड़ा उछाल है. क्योंकि, 2013-14 में महिला शिक्षकों की संख्या 38.25 लाख थी जो अब बढ़कर 56.4 लाख पहुंच चुकी है.

यहा कुल शिक्षकों का 22.98% है, जो दिखाता है कि वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा शुरुआती कक्षाओं में है. हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 1-12 की श्रेणी का हिस्सा भी काफी बड़ा है. इसमें 20,95,846 शिक्षक हैं जो कुल शिक्षकों का 20.40% हैं. इससे पता चलता है कि कई शिक्षक ऐसे संस्थानों में हैं जहां स्कूल का पूरा चक्र (कक्षा 1 से 12 तक) शामिल है.

देश में कितने टीचर: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की UDISE+ 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, देश के स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या पहली बार 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है. वर्तमान में देश के स्कूलों में 1,02,73,020 टीचर तैनात हैं. अपर प्राइमरी यानी कक्षा 1-8 में 25,48,939 शिक्षक हैं. यह कुल शिक्षकों का 24.81% है, जो कि सबसे बड़ी श्रेणी है. इसके बाद प्राइमरी यानी कक्षा 1-5 में 23,60,500 शिक्षक हैं.

प्राइमरी स्कूल सबसे ज्यादा: देश में प्राइमरी स्कूल सबसे ज्यादा हैं. करीब 49.3% स्कूल प्राइमरी हैं, जिससे पता चलता है कि बुनियादी स्तर पर सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. एलिमेंट्री शिक्षा की व्यवस्था बड़े पैमाने पर है. प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के स्कूल कुल संख्या का लगभग 78.8% है, जो दिखाता है कि 5 में से लगभग 4 स्कूल एलिमेंट्री ग्रेड के हैं. हालांकि, ऊपरी ग्रेड के स्कूलों की संख्या कम है. सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल मिलकर कुल स्कूलों का लगभग 21.3% हिस्सा बनाते हैं.

वर्ष 2023-24 में 14,71,891, वर्ष 2024-25 में 14,71,473 और 2025-26 में 14,66,682 स्कूल हैं. यानी दो साल में कुल 5,209 स्कूल कम हुए. दरअसल, नीति आयोग और अन्य रिपोर्टों के अनुसार बीते एक दशक में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के बंद होने और नामांकन में कमी देखने को मिली है.

इसके अनुसार देश में 1,00,843 स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक ही टीचर के भरोसे चल रहे हैं. इनमें 33 लाख से ज्यादा छात्र रजिस्टर्ड हैं. ऐसे स्कूलों की लिस्ट में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है. यहां पर सबसे ज्यादा 16,357 सिंगल-टीचर स्कूल हैं. इसके उलट, 5663 स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर तो हैं लेकिन, छात्र एक भी नहीं हैं. ऐसे स्कूल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हैं. आईए ETV Bharat की रिपोर्ट में जानते हैं किस राज्य में स्कूल, टीचर और स्टूडेंट की स्थिति क्या है?

हैदराबाद: School Education Crisis India: देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. डिजिटल शिक्षा और पीएम श्री स्कूल जैसी योजनाओं से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के प्रयास बड़ी तेजी से हो रहे हैं. लेकिन, सरकार के 'सब पढ़ें, सब बढ़ें' के दावों के बीच यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE+ 2025-26) की हैरान करने वाली और चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई है.

बेहतर PTR से हर स्टूडेंट पर ज्यादा ध्यान देना और टीचर-स्टूडेंट के बीच बेहतर बातचीत संभव होती है, जिससे सीखने का अनुभव बेहतर होता है और पढ़ाई-लिखाई के नतीजे भी अच्छे आते हैं. हालांकि, जमीनी स्तर पर अभी भी कई स्कूलों में शिक्षकों की असमान तैनाती और एकल-शिक्षक (Single-Teacher) स्कूल चुनौती बने हुए हैं.

कहीं एक टीचर 47 बच्चों को पढ़ा तो कहीं सिर्फ 7 को: देश के भीतर टीचर-स्टूडेंट अनुपात में राज्यवार काफी अंतर देखने को मिलता है. जैसे, झारखंड के हायर सेकेंडरी स्कूलों में जहां एक शिक्षक को औसतन 47 बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है. वहीं, सिक्किम में यह आंकड़ा औसतन 7 बच्चों का ही है. देश में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूलों वाला राज्य जहां पश्चिम बंगाल है वहीं, सबसे कम स्कूल चंडीगढ़ में हैं. चंडीगढ़ के एक स्कूल औसतन 1222 छात्र हैं, जबकि लद्दाख में यह संख्या 59 की है.

देश में 'सिंगल-टीचर स्कूल' कितने: शिक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में सिंगल-टीचर स्कूलों के आंकड़े भी पेश किए गए हैं. इसके अनुसार देश के एक लाख से ज्यादा स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं. अकेले आंध्र प्रदेश में ऐसे 16,357 स्कूल हैं. इसके बाद झारखंड 9,827 स्कूल और महाराष्ट्र 9,269 स्कूल का स्थान आता है. कर्नाटक में 8,042, उत्तर प्रदेश में 7,874 और असम में 6,159 स्कूल सिंगल टीचर वाले स्कूल हैं.

चार्ट में समझिए देश के स्कूलों का गणित. (Photo Credit; ETV Bharat)

खास बात ये है कि देश के एक लाख से अधिक सिंगल टीचर वाले स्कूलों में 33 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. यह आंकड़े टीचरों की तैनाती में भारी कमी को दिखाते हैं. हालांकि, बीते सालों में ऐसे स्कूलों की संख्या में कमी भी देखने को मिली है. वर्ष 2022-23 में जहां इन स्कूलों की संख्या 1,18,190 थी, वहीं साल दर साल ये घटते हुए अब 2025-26 में 1,00,843 पर आ गई है.

देश में 0 स्टूडेंट वाले कितने स्कूल: रिपोर्ट में जीरो एनरोलमेंट यानी वो स्कूल जिनमें टीचर तो हैं लेकिन, स्टूडेंट एक भी नहीं है, के आंकड़े भी रखे गए हैं. इसके अनुसार, जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल वर्तमान में 5663 हैं. जीरो स्टूडेंट वाले स्कूल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हैं. यहां इनकी संख्या 2,200 के करीब है. दूसरे नंबर तेलंगाना है जहां पर करीब 1,400 स्कूल ऐसे हैं जहां 0 स्टूडेंट हैं.

फिर मध्य प्रदेश में 380, राजस्थान में 290 और उत्तर प्रदेश के 65 स्कूलों में जीरो स्टूडेंट हैं. हालांकि, साल दर साल इनकी संख्या भी घट रही है. वर्ष 2022-23 में जहां ये संख्या 10,294 थी वहीं, 2025-26 में घटकर 5,663 ही रह गई है. देखा जाए तो सिंगल-टीचर और जीरो स्टूडेट वाले स्कूलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है. पिछले साल की तुलना में, रिपोर्टिंग वर्ष (2025-26) में सिंगल-टीचर स्कूलों की संख्या में लगभग 3% की कमी आई है. इसी तरह, जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों की संख्या में भी लगभग 29% की कमी देखी गई है.

किस देश में टीचर-स्टूडेंट का अनुपात सबसे अच्छा: स्कूलों की संख्या के आधार पर भारत वैसे तो दुनिया में नंबर वन है. लेकिन, टीचर-स्टूडेंट अनुपात में काफी पिछड़ा हुआ है. ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में प्राइमरी लेवल पर औसत स्टूडेंट-टीचर अनुपात 14:1 था. जबकि, लोअर व अपर सेकेंडरी, दोनों लेवल पर यह अनुपात लगभग 13:1 था. वहीं, यूरोस्टैट EU में प्राइमरी शिक्षा की एक नई जानकारी देता है. 2024 में, EU में प्रति टीचर औसतन 13.2 छात्र थे. जबकि ग्रीस में यह संख्या 7.4, लक्जमबर्ग में 8.2 और रोमानिया में 18.2 दर्ज की गई.

देश में साल दर साल कम हो रहे स्कूल. (Photo Credit; ETV Bharat)

शिक्षकों की सैलरी पर खर्च घटा: रिपोर्ट और आंकड़े इस बात की गवाही भी दे रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर (डिजिटल लैब, तकनीक, भवन आदि) पर जोर बढ़ा है. जबकि शिक्षकों के वेतन और मानवीय संसाधनों पर होने वाले खर्च का हिस्सा कुल बजट के अनुपात में सीमित या कम हुआ है.

शिक्षकों की सैलरी देखें तो इस पर सरकार ने 2024-25 में जहां 18.133.91 करोड़ रुपए खर्च किए थे. वहीं, 2025-26 में यह खर्च घटकर 13,576.20 करोड़ रुपए रह गया. जो 4,557.71 करोड़ रुपए यानी 25.13% की कमी है. यह पिछले साल की तुलना में 2025-26 में शिक्षकों की सैलरी पर होने वाले खर्च में बड़ी कटौती को दिखाता है.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के बाद स्कूलों में डिजिटल कनेक्टिविटी, एआई-सक्षम लर्निंग, स्मार्ट क्लास और भवनों के आधुनिकीकरण पर बजट का फोकस ज्यादा है. स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 2024-25 में 2,645.98 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 4,629.52 करोड़ रुपए हो गया. जो 1,983.54 करोड़ रुपए यानी 74.96% की बढ़ोतरी है. यह स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सालाना निवेश में बड़ी बढ़ोतरी को दिखाता है, जिससे पता चलता है कि 2025-26 में स्कूल सुविधाओं को बेहतर बनाने और उनका विस्तार करने पर आर्थिक रूप से ज्यादा ध्यान दिया गया.

देश भर में 10 लाख शिक्षक पद खाली: संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) और शिक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों में स्वीकृत शिक्षक पदों में से एक बड़ा हिस्सा रिक्त पड़ा हुआ है, जिसका आंकड़ा 10 लाख के करीब है. इसकी वजह से देश की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक (Primary & Elementary) यानी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों लगभग 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर (Secondary & Higher Secondary Level) पर विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों (Subject Specialists) की कमी है. इस स्तर पर रिक्तियां 4.09 लाख से अधिक हो चुकी हैं. केंद्रीय विद्यालयों (KVs) में शिक्षण स्टाफ के लगभग 13.1% पद और नवोदय विद्यालयों (NVs) में 24.8% पद खाली हैं.

शिक्षकों के पद खाली क्यों: संसद में शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों के पद खाली होने को लेकर अपना जवाब दिया है. कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और स्कूलों में उनकी तैनाती का जिम्मा पूरी तरह से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का होता है. पद खाली रहने के पीछे की बड़ी वजहों में शिक्षकों का सेवानिवृत्त (Retire) होना या इस्तीफा देना, नए पदों का सृजन और पुनर्गठन है. केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को योग्यता आधारित प्रक्रिया के जरिए खाली पदों को भरने की सलाह दी जाती है. साथ ही समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों को वित्तीय मदद भी दी जा रही है.

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