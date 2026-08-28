ETV Bharat / bharat

रक्षा बंधन पर स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया और उनके साथ बातचीत की.

School children tied Rakhis to Prime Minister Modi on Raksha Bandhan.
रक्षा बंधन पर स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी (PMO)
author img

By PTI

Published : August 28, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं और कामना की कि यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए.

वार्षिक परंपरा को जारी रखते हुए, स्कूली छात्राओं ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास जाकर उनकी कलाई पर ‘राखी’ बांधी.

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और एक वीडियो साझा किया, जिसमें बच्चों को राखी बांधते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में वह युवा आगंतुकों के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते और उनसे हाथ मिलाते नजर आए.

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए.’’

मोदी ने कहा, ‘‘स्नेह, अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही कामना है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘7, लोक कल्याण मार्ग पर रक्षा बंधन समारोह के कुछ यादगार पल. यह त्योहार स्नेह और सौहार्द के बंधन को और मजबूत करे. यह सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए.”

एक बच्चे ने प्रधानमंत्री से पूछा कि बचपन में उनका सपना क्या था, मोदी ने जवाब दिया, ‘‘आप लोगों से मिलना’’. रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जो भाई-बहन के प्रेम और आपसी स्नेह के रिश्ते को समर्पित है. इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग-बिरंगी राखी बांधती हैं, जो भाई की सुख-समृद्धि और कुशलता की कामना का प्रतीक होती है. इसके बदले भाई बहनों को उपहार देते हैं और हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं.

ये भी पढ़ें- हैंडलूम से बुनी सूती राखियां: फुलिया के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता कारीगर अभिनव की एक नई पहल

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN
SCHOOLCHILDREN
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रक्षाबंधन
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.