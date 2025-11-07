ETV Bharat / bharat

सड़क किनारे सब्जी बेचते ये स्कूली बच्चे...वजह जानकर बदल जाएगी आपकी सोच

यह पहल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में सरकारी स्कूलों को अधिक गतिविधि-उन्मुखी बनाने के प्रयासों के तहत की गई.

School children selling vegetables
सड़क किनारे सब्जी बेचते स्कूली बच्चे. (ETV bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
डिब्रूगढ़: असम के डिब्रूगढ़ के एक सरकारी स्कूल ने कक्षा की शिक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ने वाली एक अनूठी पहल शुरू की है. एक छोटे से स्कूल में कक्षा की चारदीवारी से बाहर एक अलग ही 'पाठ' पढायी जा रही है. जिंदगी को समझने का. यहां बच्चे जिम्मेदारी सीखते हैं. आत्मनिर्भरता का पाठ सीखते हैं.

डिब्रूगढ़ के मधुपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, छात्रों को नियमित कक्षाओं में भाग लेने के बजाय सड़क किनारे सब्ज़ियां बेचते देखा गया. दरअसल, स्कूल प्रशासन ने छात्रों को ज़िम्मेदारी, आत्मनिर्भरता और व्यावहारिक जीवन कौशल का पाठ पढ़ाने के लिए यह अस्थायी बाजार लगाया था. यहां छात्रों को अपने घरों में उगाई हुई सब्ज़ियां, जैसे लौकी, सरसों का साग, पपीता, अरबी और नींबू, लाकर राहगीरों को बेचते देखा गया.

इस छोटे से बाज़ार ने स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने युवा विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्सुकता से सब्ज़ियां खरीदीं. इस पहल के बारे में बताते हुए, स्कूल के एक शिक्षक ने कहा, "इसका उद्देश्य छात्रों को काम और पैसे का मूल्य समझाना और उन्हें स्थानीय बाज़ारों के कामकाज का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है. इससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करने में मदद मिलेगी."

स्थानीय निवासियों ने इस विचार की प्रशंसा की. इसे सीखने का एक अभिनव तरीका बताया जो शिक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ता है. छात्रों के स्टॉल से सब्जियां खरीदने वाले एक ग्राहक ने कहा, "यह अनुभव उन्हें अपने जीवन की बेहतर योजना बनाने और छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत और पैसे की कीमत समझने में मदद करेगा."

यह पहल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में सरकारी स्कूलों को अधिक गतिविधि-उन्मुख और छात्र-सम्बन्धी बनाने के प्रयासों के तहत की गई. मधुपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पहल अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए एक आदर्श है, जो सार्थक और व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा में रुचि और विश्वास को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं.

