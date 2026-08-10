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ट्रेन के नीचे से निकलते हैं बच्चे, जान जोखिम में डालकर पटरी पार कर स्कूल जाने को मजबूर नौनिहाल

कटिहार के रौतारा में रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल जाते बच्चे ( ETV Bharat )

"पूर्वी क्षेत्र में आबादी सबसे अधिक रहती है, लेकिन यहां एक भी विद्यालय नहीं है. बच्चे लोग रोज जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग पार करके स्कूल जाते हैं. अभिभावक लोग हमेशा तो बच्चों के साथ नहीं रह सकते है, हरदम किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है." - आशीष कुमार मिश्रा, स्थानीय निवासी

अभिभावक अनहोनी की आशंका से आतंकित: स्थानीय निवासी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि रौतारा पंचायत में कुल 10 वार्ड हैं, जिनमें से 6 वार्ड पूर्वी क्षेत्र में हैं. आबादी भी सबसे अधिक इसी हिस्से में रहती है, लेकिन यहां एक भी विद्यालय नहीं है. उन्होंने कहा कि बच्चे रोज जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं, जिससे अभिभावक हमेशा किसी अनहोनी की आशंका से डरे रहते हैं. उनका कहना है कि यहां पूर्वी क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना बेहद जरूरी है.

हर पल दुर्घटना का खतरा: इसके अलावा रेलवे फाटक से होकर जाने वाला रास्ता भी काफी दूर पड़ता है. ऐसे में बच्चे और स्थानीय लोग समय बचाने के लिए सीधे रेलवे ट्रैक पार करते हैं, जिससे हर पल दुर्घटना का खतरा बना रहता है. दरअसल, रौतारा पंचायत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पंचायत की बड़ी आबादी रेलवे लाइन के पूर्वी हिस्से में रहती है. लेकिन विद्यालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं रेलवे लाइन के दूसरी ओर स्थित हैं. पूर्वी क्षेत्र में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण हालात ये हैं कि मासूम बच्चों को रोजाना रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर स्कूल जाना पड़ता है.

ट्रेन के नीचे से निकलते हैं बच्चे: कटिहार रेल मंडल के रौतारा रेलवे स्टेशन पर यह हालात और भयावह तब हो जाते हैं जब स्टेशन पर कोई ट्रेन लंबे समय तक खड़ी रहती है. ऐसे में बच्चे ट्रेन के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ पहुंचते हैं. यह नजारा किसी भी बड़े हादसे को खुला न्योता देता दिखाई देता है. भले ही रेलवे की ओर से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया है, लेकिन उसकी कनेक्टिंग सड़क सही नहीं होने के कारण ग्रामीण उसका उपयोग नहीं कर पाते.

कटिहार: बिहार के कटिहार स्थित कोढ़ा प्रखंड की रौतारा पंचायत से रौंगटे खड़े करने वाली खबर सामने आई है. यहां से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है. यहां छोटे-छोटे स्कूली बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर विद्यालय जाने को मजबूर हैं.

स्थानीय निवासी आशीष कुमार मिश्रा (ETV Bharat)

विद्यालय स्थापित कराने की मांग: वहीं एक और ग्रामीण मोहम्मद नसीरुद्दीन ने बताया कि पंचायत की करीब 65 प्रतिशत आबादी पूर्वी क्षेत्र में रहती है. इसके बावजूद शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा यहां नहीं मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इन हालातों में बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाते हैं. मोहम्मद नसीरुद्दीन ने जिलाधिकारी से जल्द से जल्द पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराने की मांग की.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बच्चों को रोज भारी परेशानी: वहीं छात्रा साइना परवीन ने भी कहा कि विद्यालय दूर होने के कारण बच्चों को रोज भारी परेशानी उठानी पड़ती है. रोजाना इस तरह से रेलवे ट्रैक पार करके जाने में हादसे का डर बना रहता है. यदि पूर्वी क्षेत्र में ही स्कूल बन जाए तो सैकड़ों बच्चों को राहत मिलेगी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी

"विद्यालय दूर होने के कारण बच्चों को रोज भारी परेशानी उठानी पड़ती है. रोजाना इस तरह से रेलवे ट्रैक पार करके जाने में हादसे का डर बना रहता है. पूर्वी क्षेत्र में ही स्कूल बन जाए तो सैकड़ों बच्चों को राहत मिलेगी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी."- साइना परवीन, छात्रा

छात्रा साइना परवीन (ETV Bharat)

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश: वहीं कटिहार जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि वहां फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को उसी के जरिए पार कराया जाए. उन्होंने कहा कि जहां तक विद्यालय की मांग का सवाल है इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को पहले ही कहा गया है कि वह जगह का निरीक्षण कर जानकारी दें.

रेलवे अधिकारियों से बात: डीएम ने आगे कहा कि अगर वहां विद्यालय बनाया जा सकता है तो उसे विभाग को भेजा जाएगा. वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द रेलवे के अधिकारियों से बात की जाएगी कि जब विद्यालय में छुट्टी होती है तो वहां पर कुछ लोगों को तैनात करें ताकि बच्चे सुरक्षित घर पहुंच सके. उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार कराया जाएगा क्योंकि इस समय कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है जो हमारे लिए दुखद होगा.

कटिहार जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी (ETV Bharat)

"देखिए वहां फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को उसी के जरिए पार कराया जाए. अब जहां तक विद्यालय की मांग का सवाल है इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को पहले ही कहा गया है कि वह जगह का निरीक्षण कर जानकारी दें अगर वहां विद्यालय बनाया जा सकता है तो उसे विभाग को भेजा जाएगा."- आशुतोष द्विवेदी, कटिहार डीएम

बुनियादी सुविधाओं की कमी: कटिहार के रौतारा पंचायत की यह तस्वीर सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी की हकीकत भी बयां करती है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाता है.

ट्रेन के नीचे से पार जाते बच्चे (ETV Bharat)

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