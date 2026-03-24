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क्या धर्मांतरण के बाद मिल सकती है SC/ST एक्ट की सुरक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति SC नहीं माना जा सकता.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : March 24, 2026 at 1:06 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और खुलकर उस धर्म का पालन करता है, तो वह अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य नहीं रह जाता.

बेंच ने साफ किया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है.

यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था और एक पादरी के रूप में काम कर रहा था. उसने कुछ लोगों के खिलाफ 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' (SC/ST Act) के तहत मामला दर्ज कराया था, जिन्होंने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की थी. उस व्यक्ति ने SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा की मांग की थी.

वहीं, आरोपियों ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि वह व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर चुका है और सक्रिय रूप से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है. अप्रैल 2025 में, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है. इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने उस व्यक्ति को SC/ST एक्ट की धाराओं का उपयोग करने से रोक दिया.

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म छोड़कर वापस अपने पुराने धर्म में घर वापसी नहीं की थी, और न ही उन्हें 'मादिगा' समुदाय ने दोबारा स्वीकार किया था.

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि वह व्यक्ति लगातार ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था और पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से पास्टर (पादरी) के रूप में काम कर रहा था, जिसमें वह गांवों में रविवार की प्रार्थनाएं करवाता था. बेंच ने यह भी माना कि कथित घटना के समय वह व्यक्ति घर पर प्रार्थना सभाएं कर रहा था. इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि घटना वाले दिन वह एक ईसाई ही था.

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ईसाई धर्म परिवर्तन और जाति का दर्जा
दलित ईसाइयों का एससी दर्जा
SUPREME COURT SC ST ACT VERDICT

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