सुप्रीम कोर्ट से दस बार माफी मांगने को तैयार हूं, देश के लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है: संजय राउत
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राउत के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने का मामला है.
Published : October 16, 2026 at 1:38 PM IST
मुंबई: देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है. अगर हमसे कोई गलती हुई है, या हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल गई है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से दस बार माफी मांगने को तैयार हूं.
लेकिन देश में 12 से 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए. हमारी पार्टी भी इंसाफ चाहती है. इसलिए हम आखिर तक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते रहेंगे, ऐसा आज शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने कहा.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है. इस संदर्भ में राउत ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपना रुख साफ किया.
राउत ने समझाया, 'मैंने कभी भी न्यायिक प्रक्रिया का अपमान नहीं किया है. देश में अभी जो कुछ हो रहा है, उससे हम बहुत गुस्से में हैं. अगर एक आम नागरिक के तौर पर गुस्से में कुछ बातें कह दी गई, तो मुझे उनके लिए माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है.' देश को न्याय चाहिए. लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है.
राउत ने कहा, 'अगर मेरे बारे में ऐसी कोई भावना है, तो मुझे इससे दुख है. मुझे इसके लिए माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है.'हम न्याय चाहते हैं. देश न्याय चाहता है. हमारा आरोप है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस के दौरान 12 से 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए. इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए.
इसके अलावा, हम चार साल से न्याय का इंतजार कर रहे हैं- जब से हमारी पार्टी टूटी और उसका सिंबल एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसका हमारी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. हमारी पार्टी भी न्याय चाहती है.' अगर, हमारी गहरी निराशा की वजह से मेरे मुँह से कोई गलत शब्द निकल गया है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से दस बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ.
मैं माफ़ी मांगता हूँ. हालाँकि, देश के लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है. हम आखिर तक आपसे न्याय मांगते रहेंगे.' राउत ने कहा. संविधान के गार्डियन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें. चीफ जस्टिस संविधान के गार्डियन हैं. इसलिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई भी अपमानजनक बात नहीं की जानी चाहिए.