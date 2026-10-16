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सुप्रीम कोर्ट से दस बार माफी मांगने को तैयार हूं, देश के लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है: संजय राउत

सांसद संजय राउत ( ANI )

मुंबई: देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है. अगर हमसे कोई गलती हुई है, या हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल गई है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से दस बार माफी मांगने को तैयार हूं.

लेकिन देश में 12 से 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए. हमारी पार्टी भी इंसाफ चाहती है. इसलिए हम आखिर तक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते रहेंगे, ऐसा आज शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने कहा.