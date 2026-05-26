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एससीबीए ने हैदराबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता की 'क्रूर हत्या' की निंदा की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को हैदराबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की "सुनियोजित, क्रूर और भयावह हत्या" की कड़ी निंदा की और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए "निष्पक्ष, त्वरित और गहन जांच" की मांग की.

वरिष्ठ वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन (63) की 23 मई को एसयूवी में सवार अज्ञात हमलावरों द्वारा कथित तौर पर कुचल दिए जाने के बाद मृत्यु हो गई. वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने एक बयान जारी कर कहा, "बार के एक सदस्य की हत्या का यह हमला न केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर ही हमला है."

एससीबीए सचिव प्रज्ञा बघेल द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव में कहा गया है कि यह मृत्यु "स्पष्ट रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता की सुनियोजित, क्रूर और भयावह हत्या प्रतीत होती है. इस घटना ने विधि समुदाय को गहराई से झकझोर दिया है और अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिवक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं. विधि पेशा न्याय वितरण प्रणाली का एक अनिवार्य स्तंभ है, और अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा का कोई भी कृत्य कानून के शासन की नींव पर प्रहार करता है."