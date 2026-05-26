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एससीबीए ने हैदराबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता की 'क्रूर हत्या' की निंदा की

बार एसोसिएशन ने पूरे मामले में जांच की मांग की. उन्होंने इसे न्याय व्यवस्था पर हमला बताया.

lawyer murder
ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या का सीसीटीवी फुटेज (Police Department Hyderabad)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 4:52 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को हैदराबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की "सुनियोजित, क्रूर और भयावह हत्या" की कड़ी निंदा की और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए "निष्पक्ष, त्वरित और गहन जांच" की मांग की.

वरिष्ठ वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन (63) की 23 मई को एसयूवी में सवार अज्ञात हमलावरों द्वारा कथित तौर पर कुचल दिए जाने के बाद मृत्यु हो गई. वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने एक बयान जारी कर कहा, "बार के एक सदस्य की हत्या का यह हमला न केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर ही हमला है."

एससीबीए सचिव प्रज्ञा बघेल द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव में कहा गया है कि यह मृत्यु "स्पष्ट रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता की सुनियोजित, क्रूर और भयावह हत्या प्रतीत होती है. इस घटना ने विधि समुदाय को गहराई से झकझोर दिया है और अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिवक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं. विधि पेशा न्याय वितरण प्रणाली का एक अनिवार्य स्तंभ है, और अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा का कोई भी कृत्य कानून के शासन की नींव पर प्रहार करता है."

एससीबीए ने संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष, त्वरित और गहन जांच करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि दोषियों को कानून के अनुसार जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए. 63 वर्षीय वकील हैदराबाद के मसाब टैंक स्थित अपने आवास पर अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि बिना नंबर प्लेट वाली एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी. पुलिस ने बताया कि मोइज़ुद्दीन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. कार से टक्कर लगने का वीडियो वायरल हो गया.

पीड़ित के बेटे ने बताया कि उनके पिता कुछ लोगों द्वारा वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और कब्जे के खिलाफ लड़ रहे थे. बेटे का आरोप है कि घटना के पीछे इन लोगों का ही हाथ है. बेटे ने बताया कि इससे पहले भी उनके पिता पर पांच बार जानलेवा हमले किए जा चुके थे.

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वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह
SCBA CONDEMNS MURDER OF LAWYER

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