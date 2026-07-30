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वायनाड में भीषण भूस्खलन के बाद अब कैसे हैं हालात, 149 परिवारों को अब भी आशियाने का है इंतजार

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मुंडक्कई-चूरलमला लैंडस्लाइड आपदा में 298 लोग मारे गए थे, जबकि 32 लोग आज भी लापता हैं.

Remembering Wayanad: Two Years Since the Night That Changed Everything
वायनाड त्रासदी को दो साल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 5:38 PM IST

10 Min Read
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वायनाड: केरल के वायनाड में 30 जुलाई 2024 को आए विनाशकारी भूस्खलन ने पूरे देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था. प्रकृति की एक ऐसी विनाश लीला, जिसने वायनाड के हरे-भरे खूबसूरत गांव को तबाह और बर्बाद करके रख दिया.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मुंडक्कई-चूरलमला भूस्खलन आपदा में 298 लोग मारे गए थे, और 32 लोग आज भी लापता हैं. विनाश के दो साल बाद भी, सरकार ने आपदा पीड़ितों की अंतिम सूची जारी नहीं की है.

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वायनाड भूस्खलन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

चूरलमला की रहने वाली थंका का कहना है कि, 30 जुलाई एक ऐसा दिन है जिसे वे अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं करना चाहेंगे. एक ऐसा दिन जब उनके बच्चे, परिवार के सदस्य, जमीन और घर सब एक ही रात में खो गए. सरकार और कई संस्थाओं ने उनकी मदद के लिए आगे आए.

थंका का कहना है कि, आज से 2 साल पहले आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद स्थिति थोड़ी ठीक हुई है. उनका कहना था कि, उनकी जिंदगी नए घर में अच्छे से कट रही है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि, सरकार को इस आपदा से प्रभावित 149 योग्य लोगों को भी तुरंत घर देने चाहिए. केरल के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा, वायनाड लैंडस्लाइड के दो साल पूरे होने पर ईटीवी भारत से थंका ने दिल को झकझोर देने वाली पुरानी यादें साझा कीं.

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वायनाड भूस्खलन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

उनके शब्दों के पीछे एक जमीन का सदमा, अपनों को खोने का कभी न खत्म होने वाला दर्द और जिंदा रहने की चाहत छिपी है. उस काली 30 जुलाई को दो साल हो गए हैं, जब चूरलमला, मुंडक्कई और पुंचिरिमट्टम के खूबसूरत गांव सुबह होने से पहले ही धरती से मिट गए थे. कुल 298 जानें चालियार नदी के घने कीचड़ और लहरों में खत्म हो गईं. हालांकि जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया था, उन्हें पुनर्वास टाउनशिप में नए घर मिल गए, लेकिन यादों का सैलाब आज भी उनके मन में है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मुंडक्कई-चूरलमला लैंडस्लाइड आपदा में 298 लोग मारे गए थे, और 32 लोग आज भी लापता बताए जा रहे हैं. यह दिन सभी को उस रात की याद दिलाता है, जो हमें आंसुओं और एकता दोनों की याद दिलाता है. पीपल्स एक्शन कमेटी के चेयरमैन मनोज ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके साथ पैदा हुए और पले-बढ़े कई लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें ठीक होने में बहुत मदद की है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा वित्तीय और मनोवैज्ञानिक मदद दी है. उन्होंने कहा कि सभी को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, लेकिन सरकार से उन लोगों के लिए तुरंत एक्शन लेने की अपील की जिन्हें अभी भी घर नहीं मिले हैं.

मनोज ने कहा, "30 जुलाई एक बुरा दिन है, हम कभी याद नहीं करना चाहते कि हमने अपने प्यारे दोस्तों और परिवार वालों को खो दिया. हमारे साथ बड़े हुए कई लोग आज यहां नहीं हैं. फिर भी, इस सब में हमारा हाथ थामे, सरकार ने बहुत मदद की. उन्होंने हमें पैसे और दिमाग दोनों से बहुत सहायता की. पहले चरण में, सरकार ने 178 परिवारों को घर दिए. उनमें से ज्यादातर लोग रहने चले गए हैं और खुश हैं. उन्हें वायनाड के दिल, कलपेट्टा में मॉडर्न सुविधाओं वाले घर मिले हैं."

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वायनाड भूस्खलन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन, दूसरे फेज में 149 और लोग इंतजार कर रहे हैं जिन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. वे छोटे घरों में रह रहे हैं जहां बहुत कम सुविधाएं हैं. इसके ऊपर, उन पर मकान मालिकों का किराया बढ़ाने का बहुत ज्यादा दबाव है. जब हमने अधिकारियों से संपर्क किया, तो हमें बताया गया कि सितंबर तक उन्हें घर दे दिए जाएंगे.

मनोज ने कहा कि, अगर चीजें इसी रफ्तार से चलती रहीं, तो यह मुमकिन नहीं होगा. सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए. इसके अलावा, लिस्ट में कई लोग गायब हैं, और सरकार को उनके मामलों में भी तेजी से एक्शन लेना चाहिए."

आपदा और बचाव अभियान
30 जुलाई, 2024: वह दिन जिसने बहुत बड़ी त्रासदी देखी. सुबह करीब 2:00 बजे, मुंडक्कई और चूरलमला की पहाड़ियों पर आपदा आई. कई घंटों की बहुत ज्यादा बारिश के बाद, पहाड़ों की चोटियों से कीचड़, पत्थर और उखड़े हुए पेड़ नीचे गिरने लगे, जिसने कुछ ही पलों में गांवों को अपनी चपेट में ले लिया.

इस प्राकृतिक महा आपदा में मुंडक्कई पूरी तरह से तबाह हो गया, और चूरलमला का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह खत्म हो गया. एक ही रात में, सैकड़ों परिवारों ने अपने घर, रिश्तेदार और जीवन भर की जमा-पूंजी खो दी.

फिर भी, आपदा के सदमे के बीच, वायनाड ने इंसानियत का एक अनोखी मिसाल भी देखा. पुलिस, फायर और रेस्क्यू सर्विस, एनडीआरएफ, और एसडीआरएफ के साथ, हजारों स्थानीय निवासियों और वॉलंटियर्स ने जान बचाने के लिए चौबीसों घंटे खोज शुरू कर दी. कीचड़ के नीचे जिंदा लोगों को खोजने में बिताया गया हर सेकंड मौत से लड़ाई जैसा था. उस दिन वॉलंटियर ग्रुप खाना, पानी और दवा लेकर मौके पर पहुंचे थे.

भयंकर अचानक आई बाढ़ ने चूरलमला पुल को पूरी तरह से तबाह कर दिया था. जब यह डर पैदा हुआ कि बचाव का काम रुक जाएगा, तो भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में एक बेली ब्रिज बना दिया. वह अस्थायी पुल आपदा वाले इलाके के लिए एक जरूरी लाइफलाइन बन गया और बाद में इलाके की रोजमर्रा की जिंदगी को फिर से शुरू करने में बहुत जरूरी साबित हुआ. रिपोर्ट्स बताती हैं कि लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा बारिश की वजह से हुआ था, मुंडक्कई में 24 घंटों के अंदर 373 एमएम बारिश हुई थी.

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वायनाड भूस्खलन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

बेली ब्रिज के उस पार रहने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा. मुंडक्कई के वार्ड 10 में, जहां सबसे कम आबादी थी, वहां सबसे ज्यादा 145 मौतें हुईं. चूरलमला में अचानक आई बाढ़ ने 137 लोगों की जान ले ली, जबकि अट्टामाला में 16 लोग मारे गए.

इन इलाकों में कुल 1,424 लोग इस आपदा से बच गए. आज, मुंडक्कई में 1,102 लोग और चूरलमला में 2,025 लोग बचे हैं. बचाव दल ने 454 शरीर के अंग बरामद किए, जिनमें 231 पूरे शरीर और 223 इंसानी अवशेष शामिल हैं. मरने वालों में से 266 की पहचान हो गई है, और 298 मौतें आधिकारिक तौर पर दर्ज हैं. 273 से ज्यादा लोग घायल बताए गए, और रिकॉर्ड बताते हैं कि 1,555 घर तबाह हो गए.

आपदा क्षेत्र में बचाव दल
अलग-अलग फोर्स के कुल 1,531 बचाव कर्मियों को तैनात किया गया था, जिसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) के 35, इंडियन आर्मी, मद्रास इंजीनियर ग्रुप (MEG), और डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स (DSC) के 582 लोग शामिल थे. इस तैनाती में इंडियन एयर फोर्स के 23, एसडीआरएफ के 120, केरल फायर एंड रेस्क्यू सेवा के 460, वन विभाग के 31 अधिकारी, तमिलनाडु डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के 61, तमिलनाडु मेडिकल टीम के सात, इंडियन कोस्ट गार्ड के 50, इंडियन नेवी के 80, और केरल सिविल डिफेंस के 82 लोग भी शामिल थे. आपदा के समय केरल ने जो एकजुटता दिखाई, वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी.

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वायनाड (ETV Bharat)

जब सरकार और वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन ने हाथ मिलाया, तो थंका जैसे कई लोग कलपेट्टा जैसी जगहों पर पुनर्वास केंद्र में नई जिंदगी को फिर से शुरू करने में कामयाब हो पाए. हालांकि उन्हें अपने सिर पर सुरक्षित छत मिल गई, लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है. थंका ने, आपदा से बचे लोग मदद करने वाले सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया.

थंका ने कहा कि, सरकार को जल्द से जल्द दखल देकर बाकी 149 योग्य परिवारों को घर देने चाहिए ताकि वे भी दूसरों की तरह सुरक्षित हो सकें. तभी यह पुनर्वास पूरा होगा.

हादसे की जगह पर केरल ने जो एकजुटता दिखाई, वह दुनिया के लिए एक मिसाल है. सरकार और वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन ने मिलकर काम करते हुए, थंका जैसे कई लोगों को कलपेट्टा और दूसरी जगहों पर रिहैबिलिटेशन सेंटर में नई जिंदगी बनाने में मदद की। हालांकि अब उनके सिर पर सुरक्षित छत है, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है.

टाउनशिप के घर
दो साल बाद, पुनर्वास का काम कुछ हद तक आगे बढ़ रहा है. सरकार पहले ही टाउनशिप में 178 घर लाभार्थियों को दे चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि बाकी 158 घर सितंबर तक दे दिए जाएंगे. कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, मुस्लिम लीग, कई धार्मिक और सामाजिक संगठन, और वॉलंटरी ग्रुप भी पीड़ितों के लिए घर बना रहे हैं. फिर भी, कई परिवार अभी भी बसने के लिए पक्की जगह का इंतजार कर रहे हैं.

इस आपदा से जुड़े सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब आज भी नहीं मिला है. सरकार ने अभी तक आपदा पीड़ितों की फाइनल लिस्ट जारी नहीं की है. हालांकि मुआवजे और पुनर्वास से जुड़े कई प्रक्रिया पूरे हो चुके हैं, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उनका इंतजार और चिंता अभी खत्म नहीं हुई है.

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वायनाड भूस्खलन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

वायनाड भूस्खलन में सिर्फ घर ही नहीं थे जो जमीन के नीचे गायब हो गए, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदें और बड़े सपने भी थे जो चकनाचूर हो गए. दो साल बाद भी, वायनाड उस रात की चीखों के साथ-साथ एक साथ खड़े लोगों की ताकत को याद करता है. लोगों को डर है कि, कोई और आपदा इस जमीन को फिर कभी बहाकर न ले जाए.

बेकाबू बारिश और कभी न खत्म होने वाला डर
थंगका के शब्द सिर्फ एक अकेले इंसान का जवाब नहीं हैं. वे वायनाड के हर उस रहने वाले के अंदर की गहरी चिंता को दिखाते हैं जो इस मुसीबत से बच गया. हर बार जब बारिश होती है या पहाड़ियों पर मिट्टी खिसकती है, तो उनका दिल बैठ जाता है. जुलाई 2026 में कल्लडी टनल रोड बनाने वाले इलाके में हाल ही में हुए भारी लैंडस्लाइड और लोगों की मौत ने इस डर को एक बार फिर दोगुना कर दिया है.

थंगका जैसे लोगों के आंसू पोंछने के लिए, उन 149 लोगों को तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए जो अभी भी सुरक्षित ठिकाने का इंतजार कर रहे हैं. कोई भी खोया हुआ कल वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम सब मिलकर आने वाले कल के उनके डर को कम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. वायनाड जरूर बचेगा... पूरी उम्मीद और देखभाल की ताकत के साथ आगे भी बढ़ेगा.

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