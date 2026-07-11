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सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाज की बदतमीजी पर भड़का SCAORA; कहा-'अदालत के धैर्य को कमजोरी न समझें'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने शनिवार को शीर्ष अदालत के रूम के भीतर एक मुकदमेबाज के कथित अपमानजनक व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की. बयान में, SCAORA ने कहा कि उसकी कार्यकारी समिति ने इस घटना को "बेहद गंभीरता" से लिया है, जिसमें खुद पेश हो रहे एक मुकदमेबाज ने शीर्ष अदालत के सामने कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अनादरपूर्ण बातें कहीं.

बयान में कहा गया, "अदालत द्वारा दिखाई गई उदारता, धैर्य और संयम की गहराई से सराहना करते हुए, समिति इस बात पर जोर देती है कि न्यायिक गरिमा और सहनशीलता को अदालत की कमजोरी या संकल्प की कमी नहीं समझा जाना चाहिए."

बयान में आगे कहा गया कि न्यायिक कार्यवाही की गरिमा और बेंच (जज), बार (वकील) और मुकदमेबाजों के बीच आपसी सम्मान कानून के शासन और न्याय व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हैं. समिति ने चिंता जताते हुए कहा कि सुर्खियों में आने, पब्लिसिटी पाने या अदालत पर दबाव बनाने के लिए न्यायिक कार्यवाही का दुरुपयोग करने की कोशिशें, कानूनी प्रक्रिया के साथ एक गंभीर खिलवाड़ हैं.

इसमें आगे कहा गया कि ऐसे व्यवहार को कड़ाई से रोका जाना चाहिए, जो अदालत की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है और डराने-धमकाने, सनसनी फैलाने या पब्लिसिटी पाने वाले हथकंडों के जरिए न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है.