अनुसूचित जाति की महिलाएं लोन लेने में पुरुषों के मुकाबले आगे हैं: NSFDC
NSFDC उन SC परिवारों की मदद करता है जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है.
Published : October 29, 2025 at 4:07 PM IST
संतू दास.
नई दिल्लीः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक देशभर की 16,000 से अधिक अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को लोन दिलाने में मदद की है. यह जानकारी NSFDC के आंकड़ों से मिली है.
NSFDC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है. यह उन SC परिवारों की मदद करता है जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है. निगम स्वरोजगार के लिए लोन देता है. जैसे- पारंपरिक काम, सेवा क्षेत्र, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण.
NSFDC कम ब्याज दर पर लोन देता है. यह राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की एजेंसियों और अन्य संगठनों के जरिए काम करता है. इससे SC समुदाय की आर्थिक मजबूती बढ़ती है. आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष 30 सितंबर तक कुल 22,077 लोगों को लोन मिला. कुल राशि 253.82 करोड़ रुपये है. इसमें 16,373 महिलाएं और 5,704 पुरुष हैं.
2017 से अब तक महिलाएं पुरुषों से ज्यादा लोन ले रही हैं. इस वर्ष सबसे ज्यादा लाभार्थी आंध्र प्रदेश से 8,557 फिर तेलंगाना 3,422 और केरल 3,093 हैं. महिलाओं को 146.60 करोड़ रुपये और पुरुषों को 107.22 करोड़ रुपये मिले. ग्रामीण क्षेत्रों में 163.62 करोड़ और शहरी में 90.20 करोड़ रुपये बांटे गए. NSFDC ने शुरू से अब तक 9,167.65 करोड़ रुपये बांटे हैं और 16.66 लाख लोगों को मदद दी है.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के आंकड़ेः
|वित्तीय वर्ष
|महिलाएं
|पुरुष
|2024-25
|26,868
|14,882
|2023-24
|56,835
|28,537
|2022-23
|58,944
|25,044
|2021-22
|52,393
|23,826
महिला लाभार्थी की कहानीः
कर्नाटक के कोलार की सरस्वती (33) बेरोजगार थीं. NSFDC लोन से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और स्वरोजगार अपनाया. ETV भारत से बात करते हुए रिंकी ने सरकार की तारीफ की. उन्होंने कहा, "यह अच्छी योजना है. इससे SC समुदाय, खासकर महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं." उन्होंने जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया ताकि ज्यादा लोग लाभ लें.
