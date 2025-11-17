ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दी चेतावनी- 'कोटा सीमा का उल्लंघन होने पर निकाय चुनाव रोक दिए जाएंगे'

पीठ ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव 2022 जेके बंठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराए जा सकते हैं.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 7:47 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने से बचना चाहिए. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोटा सीमा का उल्लंघन होता है तो वह चुनाव स्थगित कर देगी. यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया.

शीर्ष अदालत ने कहा, "यदि दलील यह है कि नामांकन शुरू हो गया है और अदालत को अपना काम रोक देना चाहिए, तो हम चुनाव स्थगित कर देंगे. इस अदालत की शक्तियों का परीक्षण न करें. हमारा संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को पार करने का कभी इरादा नहीं था. हम दो न्यायाधीशों वाली पीठ में बैठकर ऐसा नहीं कर सकते..."

पीठ ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 जे के बंठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराए जा सकते हैं. जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों में 27 प्रतिशत कोटा की सिफारिश की गई थी. पीठ ने कहा, "बंथिया आयोग की रिपोर्ट अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, हमने पहले की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति दी थी."

महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से मामले की सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय करने का अनुरोध किया, जिस पर पीठ सहमत हो गई. मेहता ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख सोमवार है. उन्होंने शीर्ष अदालत के 6 मई के आदेश का भी हवाला दिया, जिसने चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया था.

पीठ ने कहा कि वह स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं. कहा, "हमने संकेत दिया था कि बंथिया से पहले वाली स्थिति बनी रह सकती है." पीठ ने कहा, "लेकिन क्या इसका मतलब सभी के लिए 27 प्रतिशत है?" पीठ ने कहा, "अगर ऐसा है, तो हमारा निर्देश इस अदालत के पहले के आदेश के विपरीत है. इसका मतलब यह होगा कि यह आदेश दूसरे आदेश के विपरीत होगा."

पीठ ने उन याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

