सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दी चेतावनी- 'कोटा सीमा का उल्लंघन होने पर निकाय चुनाव रोक दिए जाएंगे'

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने से बचना चाहिए. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोटा सीमा का उल्लंघन होता है तो वह चुनाव स्थगित कर देगी. यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया.

शीर्ष अदालत ने कहा, "यदि दलील यह है कि नामांकन शुरू हो गया है और अदालत को अपना काम रोक देना चाहिए, तो हम चुनाव स्थगित कर देंगे. इस अदालत की शक्तियों का परीक्षण न करें. हमारा संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को पार करने का कभी इरादा नहीं था. हम दो न्यायाधीशों वाली पीठ में बैठकर ऐसा नहीं कर सकते..."

पीठ ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 जे के बंठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराए जा सकते हैं. जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों में 27 प्रतिशत कोटा की सिफारिश की गई थी. पीठ ने कहा, "बंथिया आयोग की रिपोर्ट अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, हमने पहले की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति दी थी."

महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से मामले की सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय करने का अनुरोध किया, जिस पर पीठ सहमत हो गई. मेहता ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख सोमवार है. उन्होंने शीर्ष अदालत के 6 मई के आदेश का भी हवाला दिया, जिसने चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया था.