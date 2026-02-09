ETV Bharat / bharat

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी मामला: SC ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर जानवरों की बलि पर रोक लगा दी गई थी और मुस्लिम श्रद्धालुओं को नमाज पढ़ने का अधिकार सीमित कर दिया गया था.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मामले में सुनवाई की. पीठ ने जोर देकर कहा कि हाई कोर्ट का अक्टूबर 2025 का आदेश संतुलित था और वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इलाके में कभी भी कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं रही है.

पीठ ने कहा कि ऐसी कोई समस्या न होती तो पीस कमेटी की मीटिंग नहीं होती. पीठ ने कहा, "यह एक बहुत संतुलित आदेश लगता है...हम आदेश में दखल देने का इरादा नहीं रखते हैं. पक्षों के अधिकारों पर कोई राय दिए बिना, विवादित आदेश बरकरार है."