तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी मामला: SC ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का अक्टूबर 2025 का आदेश संतुलित था और वह इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर जानवरों की बलि पर रोक लगा दी गई थी और मुस्लिम श्रद्धालुओं को नमाज पढ़ने का अधिकार सीमित कर दिया गया था.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मामले में सुनवाई की. पीठ ने जोर देकर कहा कि हाई कोर्ट का अक्टूबर 2025 का आदेश संतुलित था और वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इलाके में कभी भी कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं रही है.

पीठ ने कहा कि ऐसी कोई समस्या न होती तो पीस कमेटी की मीटिंग नहीं होती. पीठ ने कहा, "यह एक बहुत संतुलित आदेश लगता है...हम आदेश में दखल देने का इरादा नहीं रखते हैं. पक्षों के अधिकारों पर कोई राय दिए बिना, विवादित आदेश बरकरार है."

सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. याचिका में दावा किया गया था कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है.

हाई कोर्ट ने बकरीद और रमजान के दौरान नेल्लीथोप्पु (Nellithoppu) इलाके में नमाज और लोगों के जमा होने की इजाजत दी थी, लेकिन शर्त यह थी कि इससे सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पारंपरिक कदमों पर कोई प्रभाव न पड़े.

हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि जब तक सक्षम सिविल कोर्ट (competent civil court) का फैसला नहीं आ जाता, तब तक जानवरों की बलि देने, मांसाहारी खाना पकाने, ले जाने और परोसने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

