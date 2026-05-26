ETV Bharat / bharat

पारसी जोरास्ट्रियन की संपत्ति के दुरुपयोग का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मुंबई के पारसी जोरास्ट्रियन पुरवेज बुर्जोर दलाल की संपत्ति से जुड़े पक्षों के व्यवहार की कोर्ट की निगरानी में आपराधिक जांच का निर्देश दिया गया था. दलाल का 2011 में निधन हो गया था.

जस्टिस पंकज मिथल और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने क्या कहा

"अपील में कोई दम नहीं होने के कारण उन्हें खारिज किया जाना चाहिए और इसलिए उन्हें खारिज किया जाता है. चूंकि हम हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रख रहे हैं, इसलिए हम यहां यह कह सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, प्रोथोनोटरी (प्रधान क्लर्क या मुख्य अभिलेख अधिकारी) द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और जांच के लिए जमा की जाती है, तो सक्षम जांच अधिकारी तेजी से जांच करे और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रगति रिपोर्ट जमा करे."

बेंच ने कहा कि अपील करने वालों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के व्यवहार से पता चलता है कि प्रशासक के काम को नाकाम करने और स्वर्गीय पुरवेज बुर्जोर दलाल की संपत्ति को हड़पने की एक सोची-समझी, धोखेबाज कोशिश की गई.

बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का इस खुलेआम प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल पर चुप रहने से इनकार करना पूरी तरह से सही था. बेंच ने कहा कि कोर्ट की निगरानी में जांच का निर्देश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 215 का इस्तेमाल करना न केवल कानूनी तौर पर सही था, बल्कि संपत्ति को बीच में बचाने और कानून की गरिमा बनाए रखने के लिए बिल्कुल जरूरी था.

बेंच ने कहा कि उसे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 16 जुलाई, 2024 को दिए गए विवादित कॉमन फाइनल जजमेंट और आदेश में, और न ही 21 दिसंबर, 2018 के सिंगल जज के मूल आदेश में कोई कमी या गैर-कानूनीपन नहीं मिला. मृतक बैचलर (अविवाहित) था और अपने पीछे काफी चल और अचल संपत्ति छोड़ गया, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने बाई अवबाई होर्मुसजी टाटा ट्रस्ट और अन्य की अपील खारिज कर दी, जो उन्होंने 16 जुलाई, 2024 के डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ दायर की थी. डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

बेंच ने कहा कि सिंगल जज के आदेश को पूरी तरह से पढ़ने पर यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि आपराधिक जांच का निर्देश CrPC के सेक्शन 340 के तहत न्याय के प्रशासन पर असर डालने वाले किसी अपराध (जैसे सिर्फ कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में झूठी गवाही) के लिए पूरी तरह से पास नहीं किया गया था. "बल्कि, कोर्ट ने फ्रॉड बैंकिंग ट्रांजैक्शन और शेल एंटिटीज (शेल कंपनियां) के जरिए एस्टेट के फंड को हड़पने की एक बड़ी साज़िश की जांच करने के लिए अपनी बड़ी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल किया. इसलिए, CrPC के सेक्शन 341 के तहत प्रक्रियात्मक रोक या अपील की पाबंदियां यहां लागू नहीं होतीं."

बेंच ने कहा कि अपील करने वाले के वकील ने जोर देकर कहा कि हाई कोर्ट के सिंगल जज और डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्देश जारी किए, इससे अपील पर बुरा असर पड़ता है.

बेंच ने कहा, "हम सीनियर वकील की इस बात को भी मानने में असमर्थ हैं, इसके उलट, हम हाई कोर्ट की इस बात से सहमत हैं कि हाई कोर्ट और खासकर डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ जांच शुरू करने से अपील करने वाले को कोई असल या ठोस नुकसान नहीं होगा." सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने वाले की इस दलील को गलत बताया कि इंडियन सक्सेशन एक्ट एक सेल्फ-कंटेन्ड कोड है जो आपराधिक जांच को रोकता है.