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सुप्रीम कोर्ट: केरल के गुरुवायुर मंदिर में एकादशी पर ‘उदयास्तमन पूजा’ की जाएगी

केरल का गुरुवायुर मंदिर ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि केरलम के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में वार्षिक ‘उदयास्तमन पूजा’ 'वृश्चिकम एकादशी' पर आयोजित की जाए, जो इस साल 21 नवंबर को है.

यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के सामने आया. गुरुवायूर एकादशी पर, ‘उदयास्तमन पूजा’ एक खास, पूरे दिन चलने वाला अनुष्ठान है जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता है, जिसमें 18 'पूजा', 'होमम् (हवन)’ और 'अभिषेकम' शामिल होते हैं.