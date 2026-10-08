सुप्रीम कोर्ट: केरल के गुरुवायुर मंदिर में एकादशी पर ‘उदयास्तमन पूजा’ की जाएगी
केरलम के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में ‘उदयास्तमन पूजा’ इस साल 21 नवंबर को ‘वृश्चिकम एकादशी’ के दिन मंदिर की परंपरा के अनुसार की जाएगी.
By Sumit Saxena
Published : October 8, 2026 at 7:41 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि केरलम के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में वार्षिक ‘उदयास्तमन पूजा’ 'वृश्चिकम एकादशी' पर आयोजित की जाए, जो इस साल 21 नवंबर को है.
यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के सामने आया. गुरुवायूर एकादशी पर, ‘उदयास्तमन पूजा’ एक खास, पूरे दिन चलने वाला अनुष्ठान है जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता है, जिसमें 18 'पूजा', 'होमम् (हवन)’ और 'अभिषेकम' शामिल होते हैं.
पीठ, जिसमें जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल थे, ने 'वृश्चिकम एकादशी' पर मंदिर में पूजा करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
पीठ ने कहा कि मांगी गई राहत वैसी ही है, जैसी 2025 में उसके सामने दायर की गई एक अर्जी में पूर्व में मांगी गई थी. पीठ ने कहा कि पिछले साल 30 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने राहत देते हुए पहले के आवेदन का निपटारा कर दिया था.
पीठ ने कहा, "पहले दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए और लंबित अपील के आखिरी नतीजे के आधार पर, अंतरिम राहत के तौर पर, हम निर्देश देते हैं कि ‘उदयास्तमन पूजा’ उसी तरह जारी रखी जाएगी जैसे 21 नवंबर, 2026 को पड़ने वाली 'वृश्चिकम एकादशी' पर मंदिर की परंपरा के अनुसार की जाती रही है."
पीठ ने देवस्वोम बोर्ड और तंत्री (मुख्य पुजारी) को यह छूट भी दी कि 22 अक्टूबर को ‘उदयास्तमन पूजा’ भी की जा सकती है.
अर्जी का निपटारा करते हुए, पीठ ने अपील पर सुनवाई तेज कर दी और इसे दिसंबर के पहले हफ़्ते के निर्धारित कर दिया. देवस्वओम बोर्ड के कार्यक्रम परिवर्तन के खिलाफ कानूनी चुनौती पुजक्करा चेन्नास माना के पी सी हरि और अन्य भक्तों द्वारा लाई गई थी.
वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम और अधिवक्ता एम एल जिष्णु गुरुवायूर देवस्वओम बोर्ड के लिए पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने मंदिर 'तंत्री' का प्रतिनिधित्व किया. सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील दिसंबर 2024 में केरल हाई कोर्ट के उस फैसले से जुड़ी है, जो मंदिर में ‘उदयास्तमन पूजा’ से जुड़ी एक याचिका पर आया था.
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