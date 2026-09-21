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'ट्रिब्यूनल सरकार की जान हैं, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वे कैसे काम करेंगे': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) पीठ के लिए उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (PTI)
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By Sumit Saxena

Published : September 21, 2026 at 4:21 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि बिना आधारभूत संरचना के ट्रिब्यूनल कैसे काम करेंगे, और केंद्र को एनसीएलटी अध्यक्ष से सलाह करके राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) पीठ के लिए जरूरी सुविधाओं की तुरंत पहचान करने का निर्देश दिया.

इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की. पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल सरकार की लाइफलाइन हैं, और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) प्रिंसिपल बेंच बार एसोसिएशन से सभी क्षेत्रीय बेंच पर आधारभूत संरचना पर डेटा टेबल के रूप में इकट्ठा करने को भी कहा.

पीठ ने कहा, "अगर आधारभूत संरचना नहीं होगी तो ट्रिब्यूनल कैसे काम करेंगे? हर दिन वे हजारों करोड़ के मामलों से निपटते हैं...वे सरकार की लाइफलाइन हैं."

वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव सेन ने कहा कि एनसीएलटी में आधारभूत संरचना "खराब हालत में" थी और प्रिंसिपल बेंच की सभी बेंचों को सिर्फ आधे दिन बैठने के लिए मजबूर किया गया था.

उन्होंने आगे कहा कि सदस्यों की कमी को दूर करने के लिए तुरंत दखल देने की जरूरत है. पीठ को बताया गया कि अगले साल सदस्यों के रिटायर होने पर 18 और खाली पद निकलने की संभावना है.

पीठ ने केंद्र को एनसीएलटी अध्यक्ष से सलाह करके तुरंत जरूरी सुविधाओं की पहचान करने का निर्देश दिया. पीठ दो हफ़्ते बाद इस मामले पर आगे विचार करेगी. पीठ एनसीएलटी में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति और आधारभूत संरचना की कमी के बारे में एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी.

एनसीएलटी बार एसोसिएशन ने एक लंबित मामले में अर्जी दी है जिसमें कहा गया है कि सदस्यों की कमी के कारण कम से कम 18 एनसीएलटी बेंच सिर्फ आधे दिन की मीटिंग कर रही हैं.

वकीलों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनसीएलटी में सदस्यों की मंजूरी अभी भी 63 है, भले ही दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) लागू होने के बाद इसका अधिकार क्षेत्र काफी बढ़ गया है. याचिका में कहा गया है कि 30 जून 2026 तक ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष समेत 26 न्यायिक सदस्यों और 25 तकनीकी सदस्य हैं.

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