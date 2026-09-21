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'ट्रिब्यूनल सरकार की जान हैं, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वे कैसे काम करेंगे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि बिना आधारभूत संरचना के ट्रिब्यूनल कैसे काम करेंगे, और केंद्र को एनसीएलटी अध्यक्ष से सलाह करके राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) पीठ के लिए जरूरी सुविधाओं की तुरंत पहचान करने का निर्देश दिया.

इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की. पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल सरकार की लाइफलाइन हैं, और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) प्रिंसिपल बेंच बार एसोसिएशन से सभी क्षेत्रीय बेंच पर आधारभूत संरचना पर डेटा टेबल के रूप में इकट्ठा करने को भी कहा.

पीठ ने कहा, "अगर आधारभूत संरचना नहीं होगी तो ट्रिब्यूनल कैसे काम करेंगे? हर दिन वे हजारों करोड़ के मामलों से निपटते हैं...वे सरकार की लाइफलाइन हैं."

वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव सेन ने कहा कि एनसीएलटी में आधारभूत संरचना "खराब हालत में" थी और प्रिंसिपल बेंच की सभी बेंचों को सिर्फ आधे दिन बैठने के लिए मजबूर किया गया था.

उन्होंने आगे कहा कि सदस्यों की कमी को दूर करने के लिए तुरंत दखल देने की जरूरत है. पीठ को बताया गया कि अगले साल सदस्यों के रिटायर होने पर 18 और खाली पद निकलने की संभावना है.