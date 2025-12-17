ETV Bharat / bharat

RG Kar Rape-Murder Case: अब कलकत्ता हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर किया

आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्थिति रिपोर्ट की एक कॉपी पीड़ित के माता-पिता को दी जानी चाहिए.

SC transfers RG Kar Medical College rape-murder case to Calcutta High Court
आरजी कर मेडिकल कॉलेज (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 1:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है ताकि उसके आदेश पर अमल की निगरानी की जा सके. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बुधवार को निर्देश दिया कि मामले के कागज-पत्र हाई कोर्ट को भेजे जाएं. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि स्थिति रिपोर्ट की एक कॉपी पीड़ित के माता-पिता को दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में मामले का खुद संज्ञान लिया था.

जूनियर और सीनियर डॉक्टरों के एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आम सहमति बनाने की जरूरत को समझते हुए एक नेशनल टास्क फोर्स (NTF) बनाई थी. उन्होंने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों की पैरवी कर रही हूं. एनटीएफ चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मामलों को ठीक करने के लिए असरदार सुझाव देने के लिए बनाया गया था. इस मामले को निपटाने के लिए सिर्फ एक सुनवाई की जरूरत है."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को पश्चिम बंगाल की संवैधानिक अदालत देख सकती है. पीठ ने कहा, "हम इस कार्रवाई को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को भेजना सही समझते हैं, साथ ही चीफ जस्टिस से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को सही पीठ के सामने रखें."

पिछले साल 9 अगस्त को पीजी ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में मिला था. कोलकाता पुलिस ने इस मामले में अगले दिन नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था. इस घिनौने अपराध से पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था और पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे. 20 जनवरी को, कोलकाता की एक ट्रायल कोर्ट ने संजय रॉय को इस मामले में "मरते दम तक कैद" की सजा सुनाई थी.

सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की बिना इजाजत गैर-हाजिरी को नियमित करने समेत कई अन्य मामलों पर नजर रख रहा है.

पिछले साल नवंबर में, एनटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में - जो केंद्र सरकार के हलफनामे का हिस्सा थी - कहा था कि स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अलग केंद्रीय कानून की जरूरत नहीं है. पैनल ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत गंभीर अपराधों के अलावा छोटे अपराधों से निपटने के लिए राज्य के कानूनों में पर्याप्त प्रावधान हैं.

कई सिफारिशों में, एनटीएफ ने कहा कि 24 राज्यों ने स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून बनाए हैं, साथ ही "हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन्स" और "मेडिकल प्रोफेशनल्स" शब्दों को भी बताया है.

कोलकाता पुलिस ने शुरू में आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामले की जांच की थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को यह केस CBI को ट्रांसफर कर दिया था. इसके बाद शीर्ष अदालत ने 19 अगस्त, 2024 को मामले की निगरानी अपने हाथ में ले ली.

यह भी पढ़ें- ‘राजनीति से प्रेरित लगता है’, SC ने कथित जमीन घोटाले में कर्नाटक के पूर्व डिप्टी CM के खिलाफ FIR रद्द की

TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURT
SUPREME COURT
KOLKATA RAPE MURDER CASE
RG KAR RAPE MURDER CASE
RG KAR RAPE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.