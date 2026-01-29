ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट: देश में औद्योगिक विकास को रोकने के लिए ट्रेड यूनियन नेता काफी हद तक जिम्मेदार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि देश में औद्योगिक विकास को रोकने के लिए ट्रेड यूनियन नेता काफी हद तक जिम्मेदार हैं, और देश के सभी पारंपरिक उद्योग, इन 'झंडा' यूनियनों की वजह से बंद हो गए हैं. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि वह केंद्र और राज्यों को मौजूदा कानूनों में बदलाव करने पर विचार करने के लिए रिट जारी नहीं कर सकती. याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन पेश हुए. राजू ने 29 जनवरी, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने घरेलू कामगारों की बुरी हालत पर जोर दिया था और एक पूरा कानून बनाने की बार-बार की गई नाकाम कोशिशों का जिक्र किया था. राजू ने कहा कि कुछ राज्यों ने घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित कर दिया है, जबकि दूसरे राज्य ऐसा करने में फेल रहे हैं, जबकि घरेलू काम का स्वभाव पूरे देश में एक जैसा है. सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि जब न्यूनतम मजदूरी लागू होगी, तो ये यूनियन यह पक्का करेंगी कि हर घर को केस में घसीटा जाए. राजू ने कहा कि सिंगापुर में आप घरेलू नौकरानी को तब तक नहीं रख सकते जब तक आप उस व्यक्ति को रजिस्टर न कर लें और उसकी साप्ताहिक छुट्टी, वेतन वगैरह न बता दें. “कभी-कभी सुधारों की हमारी बेचैनी में. कानूनी तरीकों से कुछ बिना भेदभाव वाला नजरिया लाने की हमारी बेचैनी में, यह अनजाने में और ज़्यादा शोषण की ओर ले जाता है. सीजेआई ने कहा, आप न्यूनतम मजदूरी तय करिए. इस देश में नौकरी की जरूरत देखिए... आपूर्ति के मुकाबले मांग बहुत कम है... आप न्यूनतम मजदूरी तय कर दीजिए, लोग नौकरी देने से मना कर देंगे और इससे और मुश्किलें बढ़ेंगी. राजू ने कहा कि ये मजदूरों के संघ हैं, ये घरेलू कामगारों के संघ हैं जो ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं. सीजेआई ने कहा, “इन ट्रेड यूनियनों की वजह से इस देश में कितनी इंडस्ट्रीज सफलतापूर्वक बंद हो गई हैं. हमें असलियत भी बतानी चाहिए.”