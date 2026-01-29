ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट: देश में औद्योगिक विकास को रोकने के लिए ट्रेड यूनियन नेता काफी हद तक जिम्मेदार

सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोकने के लिए ट्रेड यूनियनवाद काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 29, 2026 at 3:53 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि देश में औद्योगिक विकास को रोकने के लिए ट्रेड यूनियन नेता काफी हद तक जिम्मेदार हैं, और देश के सभी पारंपरिक उद्योग, इन 'झंडा' यूनियनों की वजह से बंद हो गए हैं.

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि वह केंद्र और राज्यों को मौजूदा कानूनों में बदलाव करने पर विचार करने के लिए रिट जारी नहीं कर सकती.

याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन पेश हुए. राजू ने 29 जनवरी, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने घरेलू कामगारों की बुरी हालत पर जोर दिया था और एक पूरा कानून बनाने की बार-बार की गई नाकाम कोशिशों का जिक्र किया था.

राजू ने कहा कि कुछ राज्यों ने घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित कर दिया है, जबकि दूसरे राज्य ऐसा करने में फेल रहे हैं, जबकि घरेलू काम का स्वभाव पूरे देश में एक जैसा है. सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि जब न्यूनतम मजदूरी लागू होगी, तो ये यूनियन यह पक्का करेंगी कि हर घर को केस में घसीटा जाए.

राजू ने कहा कि सिंगापुर में आप घरेलू नौकरानी को तब तक नहीं रख सकते जब तक आप उस व्यक्ति को रजिस्टर न कर लें और उसकी साप्ताहिक छुट्टी, वेतन वगैरह न बता दें. “कभी-कभी सुधारों की हमारी बेचैनी में. कानूनी तरीकों से कुछ बिना भेदभाव वाला नजरिया लाने की हमारी बेचैनी में, यह अनजाने में और ज़्यादा शोषण की ओर ले जाता है.

सीजेआई ने कहा, आप न्यूनतम मजदूरी तय करिए. इस देश में नौकरी की जरूरत देखिए... आपूर्ति के मुकाबले मांग बहुत कम है... आप न्यूनतम मजदूरी तय कर दीजिए, लोग नौकरी देने से मना कर देंगे और इससे और मुश्किलें बढ़ेंगी.

राजू ने कहा कि ये मजदूरों के संघ हैं, ये घरेलू कामगारों के संघ हैं जो ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं. सीजेआई ने कहा, “इन ट्रेड यूनियनों की वजह से इस देश में कितनी इंडस्ट्रीज सफलतापूर्वक बंद हो गई हैं. हमें असलियत भी बतानी चाहिए.”

उन्होंने कहा कि इन झंडा यूनियनों की वजह से इस देश की सभी पारंपरिक इंडस्ट्री बंद हो गई हैं, और “वे काम नहीं करना चाहते, ये सभी ट्रेड यूनियन लीडर हैं. वे इस देश में औद्योगीकरण की ग्रोथ को रोकने के लिए काफी हद तक ज़िम्मेदार हैं.”

सीजेआई ने कहा कि बेशक, शोषण तो है, लेकिन उस शोषण को रोकने के तरीके अलग होने चाहिए थे. सीजेआई ने कहा, “लोगों को उनके निजी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए था. लोगों को मेहनत-मज़दूरी के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें हुनरमंद बनाना चाहिए था…”

राजू ने कहा कि हमें आम बातें नहीं करनी चाहिए और बड़े मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामूहिक सौदेबाजी एक कीमती अधिकार है. सामूहिक सौदेबाजी के बारे में सबमिशन का जवाब देते हुए, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे इन चिंताओं का समाधान हो सकता है, जस्टिस बागची ने कहा कि घरेलू कामगार पहले से ही मौजूदा कल्याणकारी ढांचे के तहत आते हैं.

उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं है कि कोई सुरक्षा तंत्र नहीं है. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कई बातों का ध्यान रखता है,” साथ ही उन्होंने माना कि याचिकाकर्ता की चिंताओं पर “अच्छी तरह से ध्यान दिया गया.”

बेंच ने देश भर में लाखों घरेलू नौकरों की दुर्दशा को मानते हुए कहा कि न्यायपालिका कानून बनाने के लिए कानूनी अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती. बेंच ने मजदूरों के शोषण में रोजगार एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

विस्तार में दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने घरेलू कामगारों के लिए एक पूरा कानूनी ढांचा और न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग वाली पीआईएल पर सुनवाई करने से मना कर दिया. बेंच ने अपने आदेश में कहा, “जब तक विधान मंडल से सही कानून बनाने के लिए नहीं कहा जाता, तब तक कोई भी लागू करने लायक डिक्री या ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता. हमें डर है कि इस कोर्ट को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए.”

