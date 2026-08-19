क्या एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के गुट से पूछा
अदालत ने ठाकरे गुट से कहा कि, क्या उन्हें स्पीकर की भूमिका निभानी चाहिए और एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित करना चाहिए.
By Sumit Saxena
Published : August 19, 2026 at 8:33 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उद्धव ठाकरे के गुट से पूछा कि क्या कोर्ट स्पीकर की भूमिका निभा सकता है और आज एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर सकता है.
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से सीनियर वकील देवदत्त कामत और कपिल सिब्बल पेश हुए. बेंच चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट को 'असली शिवसेना' के तौर पर मान्यता दी गई थी और उसे पार्टी का नाम और सिंबल दिया गया था.
बेंच को बताया गया कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप के विधायक, जो कथित दलबदल की वजह से अयोग्यता की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, यह बचाव नहीं कर सकते कि वे असली राजनीतिक पार्टी हैं. उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने कहा कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप द्वारा 'शिवसेना' नाम और उसके चुनाव निशान का इस्तेमाल 'गैर-कानूनी' था.
बेंच के सामने यह दलील दी गई कि विधानसभा के स्पीकर को अयोग्यता के सवाल पर उस तारीख के हिसाब से फैसला करना होता है जिस दिन यह हुआ था. बेंच ने पूछा, 'क्या हम उन्हें आज अयोग्य घोषित कर सकते हैं.' बेंच ने आगे पूछा, क्या स्पीकर ने उन्हें ग़लती से या किसी और तरह से अयोग्य नहीं किया है.
बेंच ने कहा कि वह ट्रिब्यूनल नहीं है और अगर कोर्ट को कोई ऑर्डर गैर-कानूनी लगता है तो वह उसे रद्द कर सकता है. जस्टिस बागची ने पूछा, “क्या हम स्पीकर की भूमिका निभा सकते हैं और (उन्हें) अयोग्य घोषित कर सकते हैं."
बेंच ने कहा कि अगर किसी आदेश को न्यायिक रूप से चुनौती दी जाती है और वह गलत पाया जाता है, तो कोर्ट ऑर्डर को रद्द कर सकता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज सकता है. जस्टिस बागची ने दोहराया, "क्या हम स्पीकर की भूमिका निभा सकते हैं और कह सकते हैं कि वह अयोग्य हैं."
कामत ने कहा कि, जिस मामले में स्पीकर ने अयोग्य घोषित करने से मना कर दिया था और मामला अपील में आया, कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया और कहा कि वह अयोग्य हैं. कामत ने कहा, "आप न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं."
एक जजमेंट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "आपने कहा कि न्यायिक समीक्षा स्पीकर के ऑर्डर के खिलाफ सीमित है. अगर स्पीकर का ऑर्डर गलत है, जिसे हम दिखाएंगे..." यह भी कहा गया कि स्पीकर का ऑर्डर सदन के नेता के तौर पर जारी नहीं किया गया है, बल्कि यह एक ट्रिब्यूनल के तौर पर जारी किया गया है. कामत ने कहा, "इसलिए, ट्रिब्यूनल ने गलत तरीके से काम किया है…आप इसे न्यायिक समीक्षा में ठीक करेंगे. अगर स्पीकर अपनी ड्यूटी में फेल हो गए हैं. आप राहत भी दे सकते हैं."
बेंच ने कहा कि अगर स्पीकर का तरीका कानून के मुताबिक नहीं था और सुभाष देसाई केस (कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा) में सिद्धांत को नजरअंदाज किया गया था, तो ऑर्डर को रद्द किया जा सकता है. बेंच ने आगे सवाल किया कि क्या शिंदे को इसके बाद अयोग्य घोषित किया जा सकता है. बेंच ने कहा, “क्या हम एक रिट जारी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उन्हें डिसक्वालिफाई (अयोग्य) घोषित माना जाएगा…"
कामत ने सभी निर्णयों में कहा “जहां सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता को बरकरार रखा है, जहां अध्यक्ष ने अयोग्यता पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया था, आपके प्रभुत्व ने अयोग्य घोषित किया है. मैं एक चार्ट बनाकर दूंगा."
जस्टिस बागची ने बेंच के समक्ष वर्तमान मामले और एक काल्पनिक मामले के बीच समानता खींची जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी को अनुपातहीन दंड दिया गया है. पीठ ने कहा, "हम सजा को रद्द कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे लागू कर सकते हैं."हमें मामले को निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजना होगा."
पीठ ने मौखिक रूप से आगे कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि शिंदे के पास विधायी बहुमत था, लेकिन सवाल यह है कि जब उन्होंने विधायी बहुमत ग्रहण किया, तो क्या वह पार्टी में बने रहे. बेंच कल भी मामले की सुनवाई जारी रख सकती है.
ये भी पढ़ें: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बांग्लादेश भेजे गए कुछ बंगाली भाषी व्यक्तियों को वापस लाया गया