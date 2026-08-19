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क्या एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के गुट से पूछा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उद्धव ठाकरे के गुट से पूछा कि क्या कोर्ट स्पीकर की भूमिका निभा सकता है और आज एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर सकता है.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से सीनियर वकील देवदत्त कामत और कपिल सिब्बल पेश हुए. बेंच चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट को 'असली शिवसेना' के तौर पर मान्यता दी गई थी और उसे पार्टी का नाम और सिंबल दिया गया था.

बेंच को बताया गया कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप के विधायक, जो कथित दलबदल की वजह से अयोग्यता की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, यह बचाव नहीं कर सकते कि वे असली राजनीतिक पार्टी हैं. उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने कहा कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप द्वारा 'शिवसेना' नाम और उसके चुनाव निशान का इस्तेमाल 'गैर-कानूनी' था.

बेंच के सामने यह दलील दी गई कि विधानसभा के स्पीकर को अयोग्यता के सवाल पर उस तारीख के हिसाब से फैसला करना होता है जिस दिन यह हुआ था. बेंच ने पूछा, 'क्या हम उन्हें आज अयोग्य घोषित कर सकते हैं.' बेंच ने आगे पूछा, क्या स्पीकर ने उन्हें ग़लती से या किसी और तरह से अयोग्य नहीं किया है.

बेंच ने कहा कि वह ट्रिब्यूनल नहीं है और अगर कोर्ट को कोई ऑर्डर गैर-कानूनी लगता है तो वह उसे रद्द कर सकता है. जस्टिस बागची ने पूछा, “क्या हम स्पीकर की भूमिका निभा सकते हैं और (उन्हें) अयोग्य घोषित कर सकते हैं."

बेंच ने कहा कि अगर किसी आदेश को न्यायिक रूप से चुनौती दी जाती है और वह गलत पाया जाता है, तो कोर्ट ऑर्डर को रद्द कर सकता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज सकता है. जस्टिस बागची ने दोहराया, "क्या हम स्पीकर की भूमिका निभा सकते हैं और कह सकते हैं कि वह अयोग्य हैं."

कामत ने कहा कि, जिस मामले में स्पीकर ने अयोग्य घोषित करने से मना कर दिया था और मामला अपील में आया, कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया और कहा कि वह अयोग्य हैं. कामत ने कहा, "आप न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं."