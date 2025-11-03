आवारा कुत्तों पर फैसला शुक्रवार को, बच्चों में रेबीज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को आवारा कुत्तों के मामले में आदेश पारित करेगा. मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की अब आवश्यकता नहीं होगी.
Published : November 3, 2025 at 12:18 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह आवारा कुत्तों के मामले में 7 नवंबर 2025 को आदेश पारित करेगा. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव उसके समक्ष उपस्थित थे.
गौर करें तो आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों में फैल रहे रेबीज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.
पीठ ने केरल के मुख्य सचिव द्वारा दायर छूट आवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि राज्य के एक प्रमुख सचिव अदालत में उपस्थित थे. पीठ ने कहा कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए.
शुरुआत में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मामले में अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं. पीठ ने कहा, "आदेश के लिए 7 नवंबर को सूचीबद्ध करें."
पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की अब आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, पीठ ने कहा कि यदि अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कोई चूक होती है, तो उनकी उपस्थिति फिर से आवश्यक हो जाएगी.
27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि अदालत के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया.
सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के अनुपालन के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा था.
पीठ ने अपने आदेश का पालन न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि 27 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को छोड़कर, किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया था.
पीठ ने स्पष्ट किया था कि मुख्य सचिवों को अदालत में उपस्थित होकर यह बताना होगा कि उन्होंने अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया.
27 अक्टूबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई थी और कहा था कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और विदेशों में देश को "नीचा" दिखाया जा रहा है.
इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्ष बनाया जाए.
न्यायालय ने नगर निगम अधिकारियों को एबीसी नियमों के अनुपालन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे डॉग पाउंड, पशु चिकित्सकों, कुत्तों को पकड़ने वाले कर्मचारियों, और विशेष रूप से संशोधित वाहनों और पिंजरों के पूर्ण आंकड़ों के साथ अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.
पीठ ने इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पक्षकार बनाया था और कहा था कि एबीसी नियमों का अनुप्रयोग पूरे भारत में एक समान है.
सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से, विशेष रूप से बच्चों में, रेबीज होने की एक मीडिया रिपोर्ट पर 28 जुलाई को शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है.
