ETV Bharat / bharat

आवारा कुत्तों पर फैसला शुक्रवार को, बच्चों में रेबीज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

आवारा कुत्तों पर फैसला शुक्रवार को. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह आवारा कुत्तों के मामले में 7 नवंबर 2025 को आदेश पारित करेगा. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव उसके समक्ष उपस्थित थे. गौर करें तो आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों में फैल रहे रेबीज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. पीठ ने केरल के मुख्य सचिव द्वारा दायर छूट आवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि राज्य के एक प्रमुख सचिव अदालत में उपस्थित थे. पीठ ने कहा कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए. शुरुआत में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मामले में अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं. पीठ ने कहा, "आदेश के लिए 7 नवंबर को सूचीबद्ध करें." पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की अब आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, पीठ ने कहा कि यदि अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कोई चूक होती है, तो उनकी उपस्थिति फिर से आवश्यक हो जाएगी. 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि अदालत के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया. सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के अनुपालन के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा था.