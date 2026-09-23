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रिहायशी प्रॉपर्टी के कमर्शियल इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देशभर के नगर निकायों को कार्रवाई के आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर के नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रिहायशी प्रॉपर्टी का कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दें. आगे कहा कि अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उन्हें सील कर दें. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की बेंच ने की.

बेंच ने कहा कि जिन इलाकों को किसी खास इस्तेमाल, चाहे वह रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल के लिए साफ तौर पर नहीं बताया गया है, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. बेंच ने कहा, 'हम यह साफ करते हैं कि सभी अथॉरिटी बिना किसी भेदभाव के यह काम करेगी. अगर वे पिक एंड चूज तरीका अपनाते हैं, तो कोर्ट इस मामले पर सख्त रुख अपनाएगा.'

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग बाय-लॉज और लैंड-यूज रेगुलेशन के बड़े पैमाने पर और खुलेआम उल्लंघन पर ध्यान दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन अक्सर लागू नियमों और रेगुलेशन का खुलेआम उल्लंघन करके किए जाते हैं, जिसमें मना किए गए इलाके भी शामिल हैं.

इससे भी जरूरी बात यह है कि पूरा होने पर ऐसी जमीनों और बिल्डिंगों का इस्तेमाल अक्सर उन कामों के अलावा दूसरे कामों में किया जाता है जिनके लिए शुरू में सक्षम अधिकारी ने मंजूरी दी थी,' कोर्ट ने कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई में गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक याचिका का दायरा बढ़ाने के बाद यह आदेश दिया था और इस मुद्दे की पूरे देश में जांच करने का फैसला किया था.