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सुप्रीम कोर्ट का विदेश मंत्रालय को निर्देश: रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों के परिवारों को मुआवजे का दावा करने के लिए बुलाएं

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजे के अधिकार को लागू किया जाना चाहिए. कोर्ट ने बुधवार को विदेश मंत्रालय से कहा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध में लड़ते हुए मारे गए भारतीयों के परिवारों के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी करने पर विचार करे, ताकि वे मदद और मुआवजे के लिए आवेदन कर सकें.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने आया.

पीठ ने कहा कि वहां दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जान गंवाने वाले सभी 51 लोगों के परिवारों को मुआवजा पाने का अधिकार है. विदेश मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. ​​केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि युद्ध में लड़ने वाले 51 भारतीयों की मौत हो चुकी है और 77 रंगरूटों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. भाटी ने कहा कि अब तक रूसी सरकार ने मुआवजे के छह दावों पर कार्रवाई की है. इनमें से पांच दावों का पूरा और एक दावे का आंशिक रूप से निपटारा किया गया है. पीठ ने विदेश मंत्रालय (MEA) से एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसमें उन छह परिवारों को रूसी सरकार द्वारा दिए गए सटीक मुआवजे का विवरण हो, जिनके सदस्य वहां युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे. पीठ ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों से यह भी कहा कि वे पीड़ित परिवारों को मुफ़्त कानूनी सहायता देने के उसके पहले के निर्देश का पालन करें.