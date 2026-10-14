सुप्रीम कोर्ट का विदेश मंत्रालय को निर्देश: रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों के परिवारों को मुआवजे का दावा करने के लिए बुलाएं
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह रूसी अधिकारियों से लगातार फॉलो-अप कर रहा है.
By Sumit Saxena
Published : October 14, 2026 at 7:43 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजे के अधिकार को लागू किया जाना चाहिए. कोर्ट ने बुधवार को विदेश मंत्रालय से कहा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध में लड़ते हुए मारे गए भारतीयों के परिवारों के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी करने पर विचार करे, ताकि वे मदद और मुआवजे के लिए आवेदन कर सकें.
यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने आया.
पीठ ने कहा कि वहां दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जान गंवाने वाले सभी 51 लोगों के परिवारों को मुआवजा पाने का अधिकार है. विदेश मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि युद्ध में लड़ने वाले 51 भारतीयों की मौत हो चुकी है और 77 रंगरूटों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.
भाटी ने कहा कि अब तक रूसी सरकार ने मुआवजे के छह दावों पर कार्रवाई की है. इनमें से पांच दावों का पूरा और एक दावे का आंशिक रूप से निपटारा किया गया है. पीठ ने विदेश मंत्रालय (MEA) से एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसमें उन छह परिवारों को रूसी सरकार द्वारा दिए गए सटीक मुआवजे का विवरण हो, जिनके सदस्य वहां युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे.
पीठ ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों से यह भी कहा कि वे पीड़ित परिवारों को मुफ़्त कानूनी सहायता देने के उसके पहले के निर्देश का पालन करें.
कानूनी सहायता “दावे पेश करने और/या डीएनए टेस्ट कराने, तथा अन्य जरूरी कानूनी/प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने” से संबंधित है. पीठ को बताया गया कि लगभग 267 भारतीय रूसी सेना में शामिल हुए थे, जिनमें से 51 की मौत हो गई और 139 को सैन्य सेवा से मुक्त कर दिया गया."
पीठ को यह भी बताया गया कि रूस में भारतीय दूतावास 77 रंगरूटों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, जिनमें से सात के लापता होने की पुष्टि रूसी अधिकारियों ने की है. पीठ ने विदेश मंत्रालय (MEA) की इस बात पर ध्यान दिया कि अधिकारी प्रभावित परिवारों से अलग-अलग संपर्क कर रहे थे और उम्मीद जताई कि अधिकारी उनके मुआवजे के दावों में मदद करेंगे.
पीठ ने रूस से मुआवजा पाने में आने वाली मुश्किलों, डीएनए-आधारित पहचान में देरी और शवों को वापस लाने में होने वाली दिक्कतों का भी जिक्र किया. यह तर्क दिया गया कि रूसी अधिकारी सहयोग कर रहे थे और सरकार प्रक्रिया को आसान बनाने के अनुरोधों पर आगे काम करती रहेगी. भाटी ने कहा, "आखिरकार, हमारी कूटनीतिक और कांसुलर कोशिशें काम आएंगी."
पीठ ने सिकंदर सिंह के मामले पर भी गौर किया, जिन्हें रूस में छेड़छाड़ के एक मामले में आठ साल की सजा सुनाई गई थी.
पीठ से गुजारिश की गई कि वह विदेश मंत्रालय से कहे कि वे उसे अपनी बाकी सजा काटने के लिए भारतीय जेल में भेजने की संभावना पर विचार करें. पीठ को बताया गया कि सिंह को वहां की अपीलीय अदालत में सजा के खिलाफ अपनी अपील वापस लेनी होगी.
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