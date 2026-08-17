सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कहा: तमिलनाडु को पानी छोड़ने के मामले में कावेरी अथॉरिटी के निर्देशों का पालन करें
कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को सीडब्ल्यूएमए के निर्देशों का पालन करते हुए तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने को कहा है.
By Sumit Saxena
Published : August 17, 2026 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक से कहा कि वह तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के मामले में कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के निर्देशों का पालन करे. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने आया.
पीठ ने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के वकीलों ने उसके सामने फैक्ट शीट पेश की थीं और पीठ ने उनकी जांच की थी. पीठ ने कहा कि उसे लगा कि मामला एक हफ्ते बाद पोस्ट किया जा सकता है ताकि रिलीज के बारे में आगे का स्टेटस उसके सामने रखा जा सके. पीठ ने कहा, “सीडब्ल्यूएमए के निर्देशों का पालन पक्का करें.”
पीठ तमिलनाडु की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सीडब्ल्यूएमए के उस निर्देश को लागू करने की मांग की गई थी जिसमें कर्नाटक को पानी छोड़ने की जरूरत थी. तमिलनाडु की तरफ से सीनियर वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि कर्नाटक सीडब्ल्यूएमए के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है और उनके क्लाइंट को किसानों को पानी देने के लिए जरूरी पानी नहीं मिल रहा है.
पीठ को बताया गया कि कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले के तहत तमिलनाडु को 64 टीएमसी पानी मिलना चाहिए था, जबकि उसे सिर्फ 14 टीएमसी पानी मिला है. इस साल के प्रवाह की कमी को ध्यान में रखने के बाद भी, तमिलनाडु ने दावा किया कि उसे 55.29% का आनुपातिक पानी मिलना चाहिए था, जिससे लगभग 20 टीएमसी का बैकलॉग रह गया.
कर्नाटक की तरफ से सीनियर वकील श्याम दीवान ने नियमों का पालन न करने के आरोप को गलत बताया. दीवान ने कहा कि राज्य कावेरी बेसिन में बहुत गंभीर संकट का सामना कर रहा है. पीठ को बताया गया कि सीडब्ल्यूएमए के पहले निर्देश के तहत कर्नाटक को 11 अगस्त तक 15 दिनों के लिए 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ना पक्का करना था. यह तर्क दिया गया कि कर्नाटक ने न केवल जरूरत पूरी की, बल्कि उस समय के दौरान काफी ज़्यादा पानी भी छोड़ा.
इस महीने की शुरुआत में, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीडब्ल्यूएमए के 30 जुलाई के फैसले को लागू करने की मांग की थी, जिसमें 15 दिनों के लिए 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था. तमिलनाडु ने 12 अगस्त को या उससे पहले 15 दिनों के लिए 3,500 क्यूसेक प्रति दिन के हिसाब से 4,536 टीएमसी पानी छोड़ने की मांग की है.
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