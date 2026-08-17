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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कहा: तमिलनाडु को पानी छोड़ने के मामले में कावेरी अथॉरिटी के निर्देशों का पालन करें

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक से कहा कि वह तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के मामले में कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के निर्देशों का पालन करे. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने आया.

पीठ ने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के वकीलों ने उसके सामने फैक्ट शीट पेश की थीं और पीठ ने उनकी जांच की थी. पीठ ने कहा कि उसे लगा कि मामला एक हफ्ते बाद पोस्ट किया जा सकता है ताकि रिलीज के बारे में आगे का स्टेटस उसके सामने रखा जा सके. पीठ ने कहा, “सीडब्ल्यूएमए के निर्देशों का पालन पक्का करें.”

पीठ तमिलनाडु की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सीडब्ल्यूएमए के उस निर्देश को लागू करने की मांग की गई थी जिसमें कर्नाटक को पानी छोड़ने की जरूरत थी. तमिलनाडु की तरफ से सीनियर वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि कर्नाटक सीडब्ल्यूएमए के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है और उनके क्लाइंट को किसानों को पानी देने के लिए जरूरी पानी नहीं मिल रहा है.

पीठ को बताया गया कि कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले के तहत तमिलनाडु को 64 टीएमसी पानी मिलना चाहिए था, जबकि उसे सिर्फ 14 टीएमसी पानी मिला है. इस साल के प्रवाह की कमी को ध्यान में रखने के बाद भी, तमिलनाडु ने दावा किया कि उसे 55.29% का आनुपातिक पानी मिलना चाहिए था, जिससे लगभग 20 टीएमसी का बैकलॉग रह गया.