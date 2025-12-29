ETV Bharat / bharat

अरावली पहाड़ियों पर SC खुद से केस की करेगा सुनवाई आज

अरावली केस का टाइटल 'इन री: डेफिनिशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस एंड एंसिलरी इश्यूज' है.

ARAVALLI HILLS
अरावली पहाड़ियों पर SC में सुनवाई. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 9:59 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को मंज़ूरी देने के बाद हुए विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद से संज्ञान लिया है और आज इस मामले की सुनवाई करेगा.

कॉज लिस्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन जजों की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकती है. केस का टाइटल 'इन री: डेफिनिशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस एंड एंसिलरी इश्यूज' है.

20 नवंबर को टॉप कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और रेंज की एक जैसी परिभाषा मान ली थी और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इसके इलाकों में नई माइनिंग लीज देने पर रोक लगा दी थी.

टॉप कोर्ट ने दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम को बचाने के लिए अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा पर MoEF&CC (मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज) की एक कमिटी की सिफारिशें मान ली थीं.

कमेटी ने सिफारिश की थी कि "अरावली हिल" को अरावली के तय जिलों में किसी भी लैंडफॉर्म के तौर पर समझा जाएगा, जिसकी ऊंचाई उसके लोकल रिलीफ से 100 मीटर या उससे ज़्यादा हो और "अरावली रेंज" एक-दूसरे से 500 मीटर के अंदर ऐसी दो या दो से ज़्यादा पहाड़ियों का कलेक्शन होगा.

कमिटी ने अरावली पहाड़ियों को डिफाइन करते हुए कहा, "अरावली जिलों में मौजूद कोई भी लैंडफॉर्म, जिसकी लोकल रिलीफ से ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा हो, उसे अरावली पहाड़ियां कहा जाएगा... ऐसे सबसे निचले कंटूर से घिरे एरिया में मौजूद पूरा लैंडफॉर्म, चाहे असल में हो या सोच के तौर पर बढ़ाया गया हो, पहाड़ी, उसके सपोर्टिंग स्लोप और उससे जुड़े लैंडफॉर्म, चाहे उनका ग्रेडिएंट कुछ भी हो, अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा."

पैनल ने अरावली रेंज को भी बताया और कहा, "दो या उससे ज़्यादा अरावली पहाड़ियां..., जो एक-दूसरे से 500m के अंदर हैं, और दोनों तरफ सबसे निचली कंटूर लाइन की बाउंड्री पर सबसे बाहरी पॉइंट से मापी जाती हैं, अरावली रेंज बनाती हैं.

"दो अरावली पहाड़ियों के बीच का एरिया पहले दोनों पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर लाइनों के बीच कम से कम दूरी के बराबर चौड़ाई वाले बफर बनाकर तय किया जाता है... इन पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर लाइनों के बीच आने वाले लैंडफॉर्म का पूरा एरिया, जैसा कि बताया गया है. साथ ही पहाड़ियों, टीलों, सपोर्टिंग ढलानों वगैरह जैसी जुड़ी हुई खासियतों को भी अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा."

SC ने TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद केस में लंबे समय से चल रहे एनवायरनमेंटल लिटिगेशन से पैदा हुए सू मोटो मामले में 29 पेज का फैसला सुनाया.

CJI गवई, जिन्होंने फैसला लिखा था, ने कहा, "हम कमिटी की रिपोर्ट में बताए गए अपवादों को छोड़कर, कोर/अछूते इलाकों में माइनिंग पर रोक लगाने के बारे में सुझावों को भी स्वीकार करते हैं."

बेंच ने सस्टेनेबल माइनिंग के लिए सुझावों और अरावली पहाड़ियों और रेंज में गैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को भी स्वीकार किया.

इसने अधिकारियों को "अरावली लैंडस्केप के अंदर माइनिंग और इकोलॉजिकली सेंसिटिव, कंज़र्वेशन-क्रिटिकल और रेस्टोरेशन प्रायोरिटी वाले इलाकों की पहचान करने का भी निर्देश दिया, जहां माइनिंग पर पूरी तरह से रोक होगी या सिर्फ खास और साइंटिफिक रूप से सही हालात में ही इसकी इजाजत होगी."

इसमें कहा गया, "हम आगे निर्देश देते हैं कि जब तक MoEF&CC, ICFRE (इंडियन काउंसिल ऑफ़ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन) के ज़रिए MPSM (सस्टेनेबल माइनिंग के लिए मैनेजमेंट प्लान) को फॉइनल नहीं कर लेता, तब तक कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जानी चाहिए."

बेंच ने आगे निर्देश दिया कि अगर MPSM के अनुसार सस्टेनेबल माइनिंग की इजाज़त दी जाती है, तो माइनिंग की इजाज़त दी जा सकती है, जिसे ICFRE के साथ सलाह करके MoEF&CC फ़ाइनल करेगा.

कोर्ट ने कहा, "इस बीच, जो खदानें पहले से चल रही हैं, उनमें माइनिंग का काम कमिटी की सिफारिशों का सख्ती से पालन करते हुए जारी रहेगा."

अरावली को एक "ग्रीन बैरियर" बताते हुए, जो थार रेगिस्तान को पूरब की ओर फैलने से रोकता है और रिच बॉयोडायवर्सिटी को सपोर्ट करता है. कोर्ट ने कहा कि एनवॉयरनमेंटल कंजर्वेशन पक्का करने, लैंड यूज को रेगुलेट करने और मंज़ूर माइनिंग एक्टिविटी तय करने के लिए एक साफ, साइंटिफिक डेफिनिशन जरूरी है.

ये भी पढ़ें -अरावली हिल्स मामले में SC ने स्वत: संज्ञान लिया, CJI की अगुवाई वाली बेंच सोमवार को करेगी सुनवाई

TAGGED:

DEFINITION OF ARAVALLI HILLS
MINISTRY OF ENVIRONMENT
SUPRENE COURT
ENVIRONMENT
ARAVALLI HILLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.