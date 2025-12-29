ETV Bharat / bharat

अरावली पहाड़ियों पर SC खुद से केस की करेगा सुनवाई आज

नई दिल्ली: अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को मंज़ूरी देने के बाद हुए विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद से संज्ञान लिया है और आज इस मामले की सुनवाई करेगा.

कॉज लिस्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन जजों की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकती है. केस का टाइटल 'इन री: डेफिनिशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस एंड एंसिलरी इश्यूज' है.

20 नवंबर को टॉप कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और रेंज की एक जैसी परिभाषा मान ली थी और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इसके इलाकों में नई माइनिंग लीज देने पर रोक लगा दी थी.

टॉप कोर्ट ने दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम को बचाने के लिए अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा पर MoEF&CC (मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज) की एक कमिटी की सिफारिशें मान ली थीं.

कमेटी ने सिफारिश की थी कि "अरावली हिल" को अरावली के तय जिलों में किसी भी लैंडफॉर्म के तौर पर समझा जाएगा, जिसकी ऊंचाई उसके लोकल रिलीफ से 100 मीटर या उससे ज़्यादा हो और "अरावली रेंज" एक-दूसरे से 500 मीटर के अंदर ऐसी दो या दो से ज़्यादा पहाड़ियों का कलेक्शन होगा.

कमिटी ने अरावली पहाड़ियों को डिफाइन करते हुए कहा, "अरावली जिलों में मौजूद कोई भी लैंडफॉर्म, जिसकी लोकल रिलीफ से ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा हो, उसे अरावली पहाड़ियां कहा जाएगा... ऐसे सबसे निचले कंटूर से घिरे एरिया में मौजूद पूरा लैंडफॉर्म, चाहे असल में हो या सोच के तौर पर बढ़ाया गया हो, पहाड़ी, उसके सपोर्टिंग स्लोप और उससे जुड़े लैंडफॉर्म, चाहे उनका ग्रेडिएंट कुछ भी हो, अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा."

पैनल ने अरावली रेंज को भी बताया और कहा, "दो या उससे ज़्यादा अरावली पहाड़ियां..., जो एक-दूसरे से 500m के अंदर हैं, और दोनों तरफ सबसे निचली कंटूर लाइन की बाउंड्री पर सबसे बाहरी पॉइंट से मापी जाती हैं, अरावली रेंज बनाती हैं.

"दो अरावली पहाड़ियों के बीच का एरिया पहले दोनों पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर लाइनों के बीच कम से कम दूरी के बराबर चौड़ाई वाले बफर बनाकर तय किया जाता है... इन पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर लाइनों के बीच आने वाले लैंडफॉर्म का पूरा एरिया, जैसा कि बताया गया है. साथ ही पहाड़ियों, टीलों, सपोर्टिंग ढलानों वगैरह जैसी जुड़ी हुई खासियतों को भी अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा."