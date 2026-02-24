ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट पसमांदा मुसलमानों के लिए OBC आरक्षण की याचिका पर सुनवाई करेगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गई है जिसमें मांग की गई है कि 'पसमांदा मुसलमानों' को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ओबीसी के लिए सिर्फ सामाजिक स्थिति ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति भी एक फैक्टर है.

मोहम्मद वसीम सैफी की फाइल की गई याचिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई. पिटीशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश बेंच के सामने पेश हुईं.

सुनवाई के दौरान प्रकाश ने कहा, 'मुझे बताया गया है कि यहां एक फुल बेंच पेंडिंग है जो ओबीसी के लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन पर विचार कर रही है.' उन्होंने आगे कहा कि यह मामला आंध्र प्रदेश के फैसले से निकला है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह उस फुल बेंच मामले में अच्छी तरह से तय हो जाएगा.'

सीजेआई ने कहा, 'आखिरकार आप जो पूछ रहे हैं और जो आप चाहते हैं कि हम एक मुद्दे पर कानून बनाएं, नागरिकों के एक खास ग्रुप को रिजर्वेशन देना, दूसरे मुस्लिम ओबीसी में ओबीसी का क्या होगा?' इस मौके पर प्रकाश ने कहा कि हम भी यही कह रहे हैं. सीजेआई ने कहा, 'आप मुसलमानों की एक खास कैटेगरी या क्लास को ओबीसी में शामिल करने के लिए कह रहे हैं. ओबीसी सिर्फ सोशल स्टेटस का फैक्टर नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक स्टेटस भी एक फैक्टर है.'

प्रकाश ने कहा कि सोशल स्ट्रक्चर में मुसलमान असल में तीन कैटेगरी में आते हैं. उन्होंने कहा कि अशरफ, ट्रेडिशनली अपर-क्लास मुसलमान माने जाते हैं जो विदेशी खानदान से हैं. इस मौके पर बेंच ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि पसमांदा मुसलमान ही सिर्फ पिछड़ी क्लास हों और दूसरी कैटेगरी में भी मुसलमान हों, और कहा, 'पहले तो हमें पक्का नहीं पता और किसी को समझाना होगा.'