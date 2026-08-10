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कावेरी नदी से तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने संबंधी याचिका, 13 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी नदी का पानी तत्काल छोड़े जाने के संबंध में कर्नाटक को निर्देश देने संबंधी राज्य की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करने पर सहमति जताई. याचिका में कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी का उसके हिस्से का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहन की बेंच ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील सीएस वैद्यनाथन की दलीलों पर गौर किया. वकील ने कहा कि कम बारिश वाले साल में तमिलनाडु को कावेरी जल में उसका निर्धारित हिस्सा नहीं मिल रहा है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हम इसे बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे." मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने तीन अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कर्नाटक सरकार को कावेरी जल में राज्य के हिस्से का पानी तत्काल जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

इस मामले से वाकिफ एक स्रोत के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को अनुपात के आधार पर पानी छोड़ने में नाकाम रही, यह देखते हुए कि तमिलनाडु का अनुपात के हिसाब से हिस्सा 26.954 टीएमसी है. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की कावेरी जल विनियमन समिति की सिफारिश को सही ठहराया.