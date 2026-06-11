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मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी खारिज होने के खिलाफ SC याचिका पर सुनवाई करेगा

नटराजन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करीबी हैं. हलफनामा में जानकारी छिपाने के आरोप में उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया.

SC Meenakshi Natarajan plea
कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : June 11, 2026 at 1:53 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को शुक्रवार को लिस्ट करने पर सहमत हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश से उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी.

सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए एस चंदुरकर की बेंच के सामने मामले की अर्जेंट सुनवाई का जिक्र किया. सिंघवी ने आज या कल अर्जेंट सुनवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि आज नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है और बेंच से नतीजों की घोषणा पर रोक लगाने का ऑर्डर पास करने की रिक्वेस्ट की. हालांकि, बेंच ने कहा कि वह मामले को कल लिस्ट करेगी.

छोटी सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 33-ए है जो कहता है कि एक कंटेस्टेंट के रूप में डिस्क्लोजर, इसमें मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा कंटेस्टेंट शामिल है, 'आपको ऐसा केस बताना होगा जिसमें दो साल से ज़्यादा की जेल हो और चार्ज फ्रेम हो चुके हों.'

सिंघवी ने कहा, 'यहां पिटीशनर मीनाक्षी नटराजन इसका खुलासा नहीं कर रही हैं क्योंकि केस में सिर्फ समन होता है और कॉग्निजेंस भी नहीं होता. कॉग्निजेंस, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और फिर चार्ज. रिटर्निंग ऑफिसर ने एक शॉर्ट ऑर्डर में उन्हें डिसक्वालिफाई कर दिया. आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है. वे टेक्निकली आज शाम 4 बजे के बाद यह डिक्लेयर करने के हकदार हैं. यह बिना किसी विरोध के है. एक ही पार्टी के तीन कैंडिडेट, 3 सीटें.'

सिंघवी ने कहा कि अगर यह कल हियरिंग के लिए आ रहा है तो उन्हें रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए. जस्टिस मिश्रा ने पूछा, 'यह कैसे मेंटेनेबल है? यह इलेक्शन से जुड़ा है.' इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट डी एम नायडू ने कहा कि उनके क्लाइंट को पेपर्स सर्व नहीं किए गए थे. एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह सिंघवी के इस मेंशन का विरोध करते हैं. नायडू ने कहा कि उनका रेमेडी कहीं और है.

दलीलें सुनने के बाद बेंच मामले को शुक्रवार को लिस्ट करने पर सहमत हो गई. कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा जब मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उसकी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यह पाया गया कि उनके एफिडेविट में एक केस के बारे में जानकारी छिपाई गई थी, एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

यह कदम बीजेपी के उस आरोप के बाद उठाया गया जिसमें कहा गया था कि नटराजन ने नॉमिनेशन पेपर में जरूरी जानकारी छिपाई है. इस बारे में उसने चुनाव अधिकारियों के पास ऑफिशियल आपत्ति दर्ज कराई थी. पार्टी ने दावा किया कि जरूरी जानकारी छिपाई गई थी, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है. भगवा पार्टी ने आरोप लगाया कि नटराजन ने जानबूझकर तेलंगाना कोर्ट में अपने खिलाफ पेंडिंग एक केस के बारे में डिटेल्स नहीं दी थीं और उनकी उम्मीदवारी कैंसिल करने की मांग की.

नटराजन लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी की करीबी हैं. यह सीट सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खाली की थी. मध्य प्रदेश में तीन राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होंगे. मंगलवार को घटनाक्रम में तब बड़ा मोड़ आया जब एफिडेविट में जानकारी छिपाने के आरोप में उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया.

राज्यसभा चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा की तरफ से जारी एक ऑर्डर में कहा गया कि मौजूद डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद, यह पाया गया कि नटराजन ने अपने नॉमिनेशन के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में कोर्ट कंप्लेंट को छोड़कर एक अधूरा एफिडेविट जमा किया था.

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