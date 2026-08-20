सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ED से जुड़े फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि वह पहले 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं की स्वीकार्यता मुद्दे पर दलीलें सुनेगा.
By Sumit Saxena
Published : August 20, 2026 at 2:39 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिनमें 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है. उस फैसले में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों को जब्त करने, गिरफ़्तारी करने और तलाशी व जब्ती की कार्रवाई करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारों को बरकरार रखा गया था.
यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने आया. कार्तिक चिदंबरम की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इन याचिकाओं पर अगस्त 2022 में ही नोटिस जारी किए गए थे. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि अब इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए.
सीजेआई ने कहा, 'यह मामला बेंच के आवंटन पर पक्षों की सहमति दर्ज करने के लिए लिस्ट किया गया है.' बेंच ने कहा कि अगर याचिकाओं को उसी बेंच के सामने लिस्ट किया जाता है जिसने पहले उनकी सुनवाई की थी, तो अभी काम कर रही तीन बेंचों को 'तोड़ना' पड़ेगा. बेंच ने कहा कि बाकी दो जज अब अलग-अलग कॉम्बिनेशन में बैठ रहे हैं. बेंच ने कहा कि मामले की अर्जेंसी को देखते हुए, इसकी सुनवाई सीजेआई और जस्टिस बागची और मोहना वाली बेंच करेगी. बेंच ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख बाद में बताई जाएगी.
पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह सबसे पहले 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं की स्वीकार्यता (maintainability) के मुद्दे पर दलीलें सुनेगा. सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया था कि ईडी ने तीन शुरुआती मुद्दे उठाए हैं जो मुख्य रूप से समीक्षा याचिकाओं की स्वीकार्यता के सवाल से जुड़े हैं. समीक्षा याचिकाकर्ताओं ने विचार के लिए 13 सवाल पेश किए हैं.
2022 के फैसले में ईडी की उन शक्तियों को बरकरार रखा गया था जिनके तहत वह मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) में शामिल संपत्तियों को जब्त कर सकती है, गिरफ्तारियां कर सकती है और 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर सकती है.