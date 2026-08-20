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सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ED से जुड़े फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिनमें 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है. उस फैसले में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों को जब्त करने, गिरफ़्तारी करने और तलाशी व जब्ती की कार्रवाई करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारों को बरकरार रखा गया था.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने आया. कार्तिक चिदंबरम की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इन याचिकाओं पर अगस्त 2022 में ही नोटिस जारी किए गए थे. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि अब इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए.

सीजेआई ने कहा, 'यह मामला बेंच के आवंटन पर पक्षों की सहमति दर्ज करने के लिए लिस्ट किया गया है.' बेंच ने कहा कि अगर याचिकाओं को उसी बेंच के सामने लिस्ट किया जाता है जिसने पहले उनकी सुनवाई की थी, तो अभी काम कर रही तीन बेंचों को 'तोड़ना' पड़ेगा. बेंच ने कहा कि बाकी दो जज अब अलग-अलग कॉम्बिनेशन में बैठ रहे हैं. बेंच ने कहा कि मामले की अर्जेंसी को देखते हुए, इसकी सुनवाई सीजेआई और जस्टिस बागची और मोहना वाली बेंच करेगी. बेंच ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख बाद में बताई जाएगी.