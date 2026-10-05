‘दिल्ली पुलिस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दे रही’, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हुआ तैयार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की इजाज़त देने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है.
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 2:18 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिनमें दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई थी.
इस मामले को एक अधिवक्ता ने सीजेआई (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने उल्लिखित किया.
वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस नागरिकों, छात्रों और रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों, जिसमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, को शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है.
उन्होंने कहा, "दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है." वकील ने कहा, "न तो स्टूडेंट्स को और न ही नागरिकों को (प्रदर्शन करने) की इजाजत दी जा रही है." सीजेआई ने पूछा, "क्या राहत मांगी गई है? याचिकाकर्ता कौन है? क्या यह एक जनहित याचिका है?"
वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता यह पक्का करने के लिए खास निर्देश मांग रहा था कि दिल्ली पुलिस कानून के मुताबिक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की इजाजत दे. पीठ ने कहा कि वह पता लगाएगी कि क्या इसी तरह के मामले पहले से कोर्ट में लंबित हैं और वकील से कहा कि वह याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करेगी.
पीठ ने कहा कि लिस्टिंग पर फैसला करने से पहले वह इस मुद्दे की जांच करेगी. सीजेआई ने कहा, "अगर कुछ मिलते-जुलते मामले हैं, तो हम पता लगाएंगे. हम इसे तभी लिस्ट करेंगे, फिर आप बहस करें."
हाल ही में, राजधानी में चुनाव आयोग (EC) के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियों और दूसरों ने विरोध प्रदर्शन किए. एक अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर फैसलों और आदेशों पर ऑन रिकॉर्ड आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि ये आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे.
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