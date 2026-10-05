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‘दिल्ली पुलिस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दे रही’, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हुआ तैयार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिनमें दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

इस मामले को एक अधिवक्ता ने सीजेआई (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने उल्लिखित किया. वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस नागरिकों, छात्रों और रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों, जिसमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, को शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है. उन्होंने कहा, "दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है." वकील ने कहा, "न तो स्टूडेंट्स को और न ही नागरिकों को (प्रदर्शन करने) की इजाजत दी जा रही है." सीजेआई ने पूछा, "क्या राहत मांगी गई है? याचिकाकर्ता कौन है? क्या यह एक जनहित याचिका है?"