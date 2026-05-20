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सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक और पाउच में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टेट्रा पैक और सैशे जैसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर तुरंत बैन लगाने की याचिका पर केंद्र और दूसरों से जवाब मांगा. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने की. वकील विपिन नायर ने याचिकाकर्ता 'शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ समुदाय' की तरफ से केस लड़ा.

बेंच मामले की जांच करने के लिए तैयार हो गई और उस याचिका पर नोटिस जारी किया जो टेट्रा पैक, पेट बोतलें, सैशे और दूसरे पोर्टेबल कंटेनर जैसी छोटी पैकेजिंग में शराब की बिक्री से जुड़ी है. सुनवाई के दौरान, नायर ने कहा कि एक्साइज सिस्टम के तहत बोतल की परिभाषा अस्पष्ट है और इस संबंध में कुछ मानकीकरण की जरूरत है.

याचिका में अलग-अलग राज्यों के आबकारी कानूनों के तहत “बॉटलिंग” और “बोतल” की अलग-अलग परिभाषाओं को चुनौती दी गई है, जो शराब को “फ्लास्क”, “पॉट”, “बास्केट”, “रैपर” और इसी तरह के दूसरे कंटेनर में पैक करने की इजाज़त देते हैं.

याचिकाकर्ता ने सभी राज्यों में शराब की पैकेजिंग को कंट्रोल करने के लिए एक जैसी और एक जैसी गाइडलाइंस की मांग की है, जिसमें कम उम्र में शराब पीने, नशे में गाड़ी चलाने, पब्लिक में शराब पीने और पब्लिक हेल्थ से जुड़ी चिंताएं उठाई गई हैं.

याचिका में कहा गया है कि इन पैकेजों से कई तरह के खतरे हैं, जिनमें किशोरों द्वारा शराब पीना, चलती गाड़ी में शराब पीना, स्वास्थ्य को खतरा, तस्करी में आसानी, जनता द्वारा शराब पीना और पर्यावरण को खतरा शामिल हैं.

उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, इन टेट्रा पैक्स में चटकीले रंगों के साथ आकर्षक पैकेजिंग होती है, लेकिन सिगरेट की तरह इनमें स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख चेतावनियां नहीं होती हैं, जो लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने और जिम्मेदारी से शराब पीने से रोकती हैं.