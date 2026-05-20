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सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक और पाउच में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक और पाउच जैसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर केंद्र व अन्य से जवाब मांगा.

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सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 20, 2026 at 3:11 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टेट्रा पैक और सैशे जैसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर तुरंत बैन लगाने की याचिका पर केंद्र और दूसरों से जवाब मांगा. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने की. वकील विपिन नायर ने याचिकाकर्ता 'शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ समुदाय' की तरफ से केस लड़ा.

बेंच मामले की जांच करने के लिए तैयार हो गई और उस याचिका पर नोटिस जारी किया जो टेट्रा पैक, पेट बोतलें, सैशे और दूसरे पोर्टेबल कंटेनर जैसी छोटी पैकेजिंग में शराब की बिक्री से जुड़ी है. सुनवाई के दौरान, नायर ने कहा कि एक्साइज सिस्टम के तहत बोतल की परिभाषा अस्पष्ट है और इस संबंध में कुछ मानकीकरण की जरूरत है.

याचिका में अलग-अलग राज्यों के आबकारी कानूनों के तहत “बॉटलिंग” और “बोतल” की अलग-अलग परिभाषाओं को चुनौती दी गई है, जो शराब को “फ्लास्क”, “पॉट”, “बास्केट”, “रैपर” और इसी तरह के दूसरे कंटेनर में पैक करने की इजाज़त देते हैं.

याचिकाकर्ता ने सभी राज्यों में शराब की पैकेजिंग को कंट्रोल करने के लिए एक जैसी और एक जैसी गाइडलाइंस की मांग की है, जिसमें कम उम्र में शराब पीने, नशे में गाड़ी चलाने, पब्लिक में शराब पीने और पब्लिक हेल्थ से जुड़ी चिंताएं उठाई गई हैं.

याचिका में कहा गया है कि इन पैकेजों से कई तरह के खतरे हैं, जिनमें किशोरों द्वारा शराब पीना, चलती गाड़ी में शराब पीना, स्वास्थ्य को खतरा, तस्करी में आसानी, जनता द्वारा शराब पीना और पर्यावरण को खतरा शामिल हैं.

उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, इन टेट्रा पैक्स में चटकीले रंगों के साथ आकर्षक पैकेजिंग होती है, लेकिन सिगरेट की तरह इनमें स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख चेतावनियां नहीं होती हैं, जो लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने और जिम्मेदारी से शराब पीने से रोकती हैं.

याचिका में कहा गया है, "अगर कोई चेतावनी है भी, तो वह बहुत छोटे अक्षरों में है, जो किसी ग्राहक को मुश्किल से दिखाई देगी या समझ में आएगी."

याचिका में कहा गया है कि इस तरह की पैकेजिंग, धोखे से फलों के जूस जैसी होने के कारण, आसानी से मिल जाती है और छिप जाती है, कम उम्र में पीने को बढ़ावा मिलता है, पब्लिक में शराब पीने और नशे में गाड़ी चलाने को बढ़ावा मिलता है, और यहां तक ​​कि राज्य की सीमाओं के पार तस्करी भी हो जाती है.

याचिका में कहा गया कि यह जानना चिंताजनक है कि इन टेट्रा पैक को “बंटी प्रीमियम वोडका”, “चेली मैंगो वोडका” और “प्रीमियम रोमानोव वोडका – एप्पल थ्रिल” जैसे लेबल के तहत बेचा जा रहा है, जिसका साफ मकसद ग्राहकों को गुमराह करना है.

“पैकेजिंग पर सेब और आम की रंगीन तस्वीरों के साथ फलों के नामों का उपयोग इस धोखे को और मजबूत करता है. नायर ने बेंच के सामने कहा, "यह अल्कोहलिक ड्रिंक्स को फ्रूट जूस के तौर पर बेचने की एक सोची-समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दिखाता है, ताकि अधिकारियों की जांच से बचा जा सके और कम उम्र के उपभोक्ताओं को और टारगेट किया जा सके."

याचिका में राज्य के एक्साइज अधिकारियों द्वारा शराब की अलग-अलग तरह की पैकेजिंग की इजाजत देने में इस्तेमाल की जाने वाली समझ की सीमा पर भी सवाल उठाया गया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक जैसा नियामक ढांचा बनाने की मांग की गई है.

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