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जंतर-मंतर प्रदर्शन : छात्रों पर पुलिस की ज्यादती का आरोप, याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है. सीजेआई की पीठ सोमवार को इस मामले को सुनेगी.

Students demanding the resignation of the Union Education Minister over the NEET paper leak during a protest organised by the Cockroach Janata Party at Jantar Mantar in New Delhi on Friday.
शुक्रवार को नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते स्टूडेंट. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 3:52 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस एक्शन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया. यह मामला सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने उल्लिखित किया गया.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ के समक्ष दलील दी, “हमने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में एक याचिका दायर की है. डायरी नंबर जेनरेट हो गया है. बहुत जल्दी है….”

वरिष्ठ वकील ने कहा, "पुलिस की ज़्यादती स्टूडेंट्स के खिलाफ हो रही है. कुछ तो करना ही होगा...कोर्ट बीच में खड़ा है." दलीलें सुनने के बाद, पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, ने कहा कि वह सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी.

इससे पहले दिन में, सीजेआई ने मीडिया के इन दावों को "लापरवाह" और "झूठा" बताकर खारिज कर दिया कि उन्होंने 20 जुलाई को स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस एक्शन को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया था.

उन्होंने साफ किया कि ऐसी कोई याचिका दायर नहीं की गई थी. सिर्फ एक प्रतिनिधित्व भेजा गया था, जिसे रिट याचिका नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है कि चीफ जस्टिस ने मामले को लिस्ट करने से मना कर दिया है. सीजेआई ने आगे कहा, "सुबह 10 बजे तक एक भी पेज फाइल नहीं हुआ है."

यह विवाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ, जहां पुलिस ने नीट परीक्षा लीक को लेकर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों पर लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. इससे जुड़ी एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है.

ये भी पढ़ें- NEET-UG एग्जाम पर बड़ा कदम, SC ने कहा- हम नीट प्रश्नपत्र लीक को रोकने संबंधी कदमों की कड़ी निगरानी करेंगे

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