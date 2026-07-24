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जंतर-मंतर प्रदर्शन : छात्रों पर पुलिस की ज्यादती का आरोप, याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार को नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते स्टूडेंट. ( ANI )