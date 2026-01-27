NEET-PG आंसर-की मामला, विस्तार से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG की आंसर-की और प्रश्नपत्र के खुलासे की मांग वाली कई याचिकाओं की सुनवाई की.
Published : January 27, 2026 at 9:03 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट उस याचिका की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा NEET-PG 2025 का प्रश्नपत्र और आंसर-की का खुलासा न करने को चुनौती दी गई है.
मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने NEET PG प्रश्नपत्र न बताने की पॉलिसी के पीछे के तर्क पर शक जताया. पीठ ने कहा, "हम इस मामले में विस्तार से सुनवाई करेंगे. हमें अभी भी इसके लिए वजह चाहिए. हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं. हम इसकी पड़ताल करेंगे."
सुप्रीम कोर्ट ने यह बात NEET-PG की आंसर-की और प्रश्नपत्र के खुलासे की मांग वाली कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कही.
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था. NBE ने कहा था कि उसके द्वारा ऑन-डिस्क्लोजर (खुलासा न करने) का मकसद इस दुर्लभ राष्ट्रीय परिसंपत्ति के गलत इस्तेमाल और शोषण को रोकना है, खासकर कोचिंग संस्थानों द्वारा.
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस खुलासे से कैंडिडेट्स को उन सवालों के बारे में साफ-साफ पता नहीं चल पाता जो उन्होंने असल में हल किए थे, क्योंकि अलग-अलग कैंडिडेट्स को अलग-अलग प्रश्नपत्र दिए जाते हैं.
पिछले साल सितंबर में, जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली एक और पीठ ने NEET-PG 2025 की आंसर-की जारी करने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.
