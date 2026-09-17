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दिल्ली SIR: सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करने को सहमत हो गया. यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया.

पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेगी क्योंकि एसआईआर से जुड़े दूसरे मामले भी अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि दिल्ली में जिन 4.7 लाख लोगों के नाम मतदाता से हटा दिए गए हैं, उनमें से चुनाव आयोग ने 3.3 लाख लोगों को नोटिस जारी किया है. भूषण ने तर्क दिया, “उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने उन लोगों के नामों का खुलासा भी नहीं किया है जिन्हें नोटिस जारी किए गए थे या किस आधार पर उन्हें हटाया गया है.”

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नहीं बताया है कि किन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और क्या तार्किक विसंगतियां हैं और उनका मिलान क्यों नहीं हो पा रहा है.