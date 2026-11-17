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पलाथायी यौन उत्पीड़न केस: पूर्व बीजेपी नेता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केरल सरकार की याचिका पर नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: केरल की सनसनीखेज पलाथायी यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व बीजेपी नेता और स्कूल शिक्षक केक पद्मराजन उर्फ पप्पन माश को मिली जमानत के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करने की सहमती दी है. कोर्ट ने केरल सरकार की अपील पर आरोपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की बेंच ने यह आदेश दिया. केरल सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है कि जिसमें एक 10 साल की नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व भाजपा नेता को जमानत दी गई थी.