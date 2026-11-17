पलाथायी यौन उत्पीड़न केस: पूर्व बीजेपी नेता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केरल सरकार की याचिका पर नोटिस
पलाथायी मामले में केरल सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को नोटिस जारी किया है.
By Sumit Saxena
Published : November 17, 2026 at 2:28 PM IST
नई दिल्ली: केरल की सनसनीखेज पलाथायी यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व बीजेपी नेता और स्कूल शिक्षक केक पद्मराजन उर्फ पप्पन माश को मिली जमानत के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करने की सहमती दी है. कोर्ट ने केरल सरकार की अपील पर आरोपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की बेंच ने यह आदेश दिया. केरल सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है कि जिसमें एक 10 साल की नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व भाजपा नेता को जमानत दी गई थी.
अगस्त में हाई कोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेता और स्कूल टीचर को मामले में जमानत दी थी. हाई कोर्ट ने देखा कि पहली नजर में अभियोजन पक्ष के मामले में गड़बड़ियां थीं. हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला कि कथित यौन शोषण के बारे में 'असंगत, बढ़ा-चढ़ाकर पेश, बेहतर और मनगढ़ंत कहानी' सामने आई है.
हाई कोर्ट ने यह भी देखा कि घटनास्थल, एक स्कूल टॉयलेट, क्लासरूम के पास था और स्कूल थोड़ी सी जमीन पर बना था. पद्मराजन को नवंबर 2025 में थालास्सेरी की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने छात्रा के यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी और बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा (POCSO) एक्ट के अलग-अलग नियमों के तहत दोषी ठहराया था. उसे पॉक्सो एक्ट के तहत हर अपराध के लिए 20 साल की कड़ी सजा भी सुनाई गई थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने जमानत पर कई शर्तें लगाई थीं.
अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह पीड़िता के रहने वाले स्थान पर न जाए. उसे पीड़िता, उसके दोस्तों या रिश्तेदारों से संपर्क करने से रोक दिया गया था. उसे मामले से जुड़े सोशल मीडिया पर कमेंट करने या इंटरव्यू देने से भी रोक दिया गया था.
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