राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अहम राय
सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत राज्यपालों के लिए विधेयकों की मंजूरी की समयसीमा के संबंध में अहम राय देगा.
Published : November 20, 2025 at 9:38 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के रेफरेंस पर अपना फैसला सुनाएगा. इसमें सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी गई है कि क्या संविधान में तय टाइम लिमिट न होने पर राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिलों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों पर टाइम लाइन लगाई जा सकती है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की अगुवाई वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 11 सितंबर को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ-साथ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे विपक्ष शासित राज्यों की ओर से 10 दिनों तक मौखिक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का विरोध किया था.
इस साल जुलाई में पांच जजों की बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और अतुल एस. चंदुरकर ने 'इन री: एसेंट, विदहोल्डिंग ऑर रिजर्वेशन ऑफ बिल्स बाय द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' टाइटल वाले मामले में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था. भारत सरकार के के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर एजी वेंकटरमणी से मदद मांगी थी.
तमिलनाडु बिल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संविधान के आर्टिकल 200 के तहत जब गवर्नर के सामने कोई बिल पेश किया जाता है तो उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं, इस पर अपनी राय दें.
इससे पहले अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा से पास बिलों को मंज़ूरी देने में देरी को लेकर तमिलनाडु सरकार और गवर्नर आर.एन. रवि के बीच गतिरोध को सुलझाया था.
इसने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु में 10 बिलों को मंजूरी देने से गवर्नर रवि का इनकार 'गैर-कानूनी और मनमाना' था और विधानसभा द्वारा दूसरी बार पास किए गए बिलों को राष्ट्रपति और गवर्नर की मंजूरी के लिए तीन महीने की डेडलाइन तय की. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा, 'राष्ट्रपति को गवर्नर द्वारा उनके विचार के लिए रखे गए बिलों पर रेफरेंस मिलने की तारीख से तीन महीने के अंदर फैसला लेना जरूरी है.'
जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने साफ किया कि अगर इस टाइम फ्रेम में कोई फैसला नहीं होता है तो राज्य राष्ट्रपति के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करने का हकदार है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करके उन 10 रोके गए बिलों को उस तारीख को मंजूर मान लिया था, जब उन्हें राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा विचार किए जाने के बाद गवर्नर के सामने पेश किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई बिल वापस आ जाता है, विधानसभा द्वारा दोबारा पास किया जाता है, और फिर से गवर्नर के सामने पेश किया जाता है, तो गवर्नर के लिए इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व करना मुमकिन नहीं है.
जाहिर है इस फैसले ने बिलों को मंज़ूरी देने के लिए तीन महीने की डेडलाइन का समर्थन करके राष्ट्रपति के कामों को ज्यूडिशियल रिव्यू के तहत ला दिया. इससे राष्ट्रपति को संविधान के आर्टिकल 143 के तहत रेफरेंस करने का मौका मिला. आर्टिकल 143 में यह प्रोविजन है कि राष्ट्रपति पब्लिक इंपॉर्टेंस या संवैधानिक इंटरप्रिटेशन के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
रेफरेंस में प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, 'क्या गवर्नर, भारत के संविधान के आर्टिकल 200 के तहत उनके सामने कोई बिल पेश होने पर अपने पास मौजूद सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करते समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद और सलाह मानने के लिए बाध्य हैं.' इसके अलावा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सवाल किया गया कि क्या गवर्नर द्वारा बिलों पर संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल सही है, जब संविधान का आर्टिकल 361 गवर्नर के कामों के संबंध में ज्यूडिशियल रिव्यू पर पूरी तरह से रोक लगाता है.
संवैधानिक रूप से तय टाइमलाइन और प्रेसिडेंट द्वारा शक्तियों के इस्तेमाल के तरीके के बिना, क्या भारत के संविधान के आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट द्वारा विवेक के इस्तेमाल के लिए ज्यूडिशियल ऑर्डर के जरिए टाइमलाइन तय की जा सकती है और इस्तेमाल का तरीका तय किया जा सकता है? प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर विचार करने और अपनी राय देने को कहा.