ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अहम राय

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के रेफरेंस पर अपना फैसला सुनाएगा. इसमें सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी गई है कि क्या संविधान में तय टाइम लिमिट न होने पर राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिलों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों पर टाइम लाइन लगाई जा सकती है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की अगुवाई वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 11 सितंबर को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ-साथ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे विपक्ष शासित राज्यों की ओर से 10 दिनों तक मौखिक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का विरोध किया था. इस साल जुलाई में पांच जजों की बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और अतुल एस. चंदुरकर ने 'इन री: एसेंट, विदहोल्डिंग ऑर रिजर्वेशन ऑफ बिल्स बाय द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' टाइटल वाले मामले में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था. भारत सरकार के के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर एजी वेंकटरमणी से मदद मांगी थी. तमिलनाडु बिल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संविधान के आर्टिकल 200 के तहत जब गवर्नर के सामने कोई बिल पेश किया जाता है तो उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं, इस पर अपनी राय दें. इससे पहले अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा से पास बिलों को मंज़ूरी देने में देरी को लेकर तमिलनाडु सरकार और गवर्नर आर.एन. रवि के बीच गतिरोध को सुलझाया था. इसने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु में 10 बिलों को मंजूरी देने से गवर्नर रवि का इनकार 'गैर-कानूनी और मनमाना' था और विधानसभा द्वारा दूसरी बार पास किए गए बिलों को राष्ट्रपति और गवर्नर की मंजूरी के लिए तीन महीने की डेडलाइन तय की. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा, 'राष्ट्रपति को गवर्नर द्वारा उनके विचार के लिए रखे गए बिलों पर रेफरेंस मिलने की तारीख से तीन महीने के अंदर फैसला लेना जरूरी है.'