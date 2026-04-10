पश्चिम बंगाल चुनाव : मतदाता सूची फ्रीज करने के EC के फैसले के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट 13 अप्रैल को पेंडिंग मामलों के साथ नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है.
By Sumit Saxena
Published : April 10, 2026 at 5:53 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता को फ्रीज करने को चुनौती देने वाली एक नई याचिका के साथ-साथ पेंडिंग याचिकाओं पर 13 अप्रैल को विचार करने के लिए सहमत हो गया.
चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को उन सीटों के लिए मतदाता सूची को फ्रीज और फाइनल कर दिया था, जिन पर पहले स्टेज में वोटिंग होनी है.
सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने एक वकील ने यह मामला उठाया. वकील ने बेंच से, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी थे, अनुरोध किया कि फ्रीजिंग के खिलाफ अर्जी पर तत्काल आधार पर सुनवाई की जाए.
वकील ने बेंच के सामने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने को चुनौती देने वाली कई अपील अभी भी पेंडिंग हैं. वकील ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया है.
बेंच ने कहा कि वह 13 अप्रैल को याचिका पर विचार करेगी. चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील डीएस नायडू ने कहा कि फ्रीजिंग की तारीख 9 अप्रैल थी. नायडू ने जोर देकर कहा कि 9 अप्रैल के बाद किसी पर भी विचार नहीं किया जाएगा.
नायडू ने कहा, "वोट का अधिकार बना हुआ है, इन अपील करने वालों की हालत भी दूसरों जैसी ही है जिनकी अपील मान ली गई थी."
"हम सोच रहे हैं कि आर्किटेक्चर क्या था. चुनाव के संबंध में एक कट-ऑफ लाइन होती है, और इसके तहत चुनाव में शामिल होने और आगे के चुनावों में वोट देने का संवैधानिक अधिकार होता है." जस्टिस बागची ने कहा, "यह बहुत अधिक और स्थायी है." सीजेआई ने कहा कि व्यक्ति को हमेशा के लिए वंचित नहीं किया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने हैं. सभी चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
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