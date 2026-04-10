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पश्चिम बंगाल चुनाव : मतदाता सूची फ्रीज करने के EC के फैसले के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता को फ्रीज करने को चुनौती देने वाली एक नई याचिका के साथ-साथ पेंडिंग याचिकाओं पर 13 अप्रैल को विचार करने के लिए सहमत हो गया.

चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को उन सीटों के लिए मतदाता सूची को फ्रीज और फाइनल कर दिया था, जिन पर पहले स्टेज में वोटिंग होनी है.

सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने एक वकील ने यह मामला उठाया. वकील ने बेंच से, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी थे, अनुरोध किया कि फ्रीजिंग के खिलाफ अर्जी पर तत्काल आधार पर सुनवाई की जाए.

वकील ने बेंच के सामने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने को चुनौती देने वाली कई अपील अभी भी पेंडिंग हैं. वकील ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया है.

बेंच ने कहा कि वह 13 अप्रैल को याचिका पर विचार करेगी. चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील डीएस नायडू ने कहा कि फ्रीजिंग की तारीख 9 अप्रैल थी. नायडू ने जोर देकर कहा कि 9 अप्रैल के बाद किसी पर भी विचार नहीं किया जाएगा.