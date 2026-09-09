छठी कक्षा को त्रि-भाषा नीति से इस साल छूट देने पर विचार करे CBSE : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने सीबीएसई से कहा कि वह इस एकेडमिक सत्र में छठी कक्षा के छात्रों को अपनी त्रि-भाषा नीति से छूट देने पर विचार करे.
By Sumit Saxena
Published : September 9, 2026 at 9:32 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से कहा कि वह इस एकेडमिक साल के लिए छठवीं कक्षा के स्टूडेंट्स को अपनी त्रि-भाषा नीति से छूट देने पर विचार करे. इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की. पीठ ने सीबीएसई से कहा कि वह मौजूदा एकेडमिक सेशन में क्लास छठवीं के स्टूडेंट्स को शामिल करने की संभावना पर गौर करे.
पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, "मिस्टर सॉलिसिटर, कम से कम इस साल के लिए क्लास छठवीं पर विचार करें... यदि उन्हें कुछ छूट दी जा सकती है..." पीठ ने सीबीएसई की त्रि-भाषा पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 17 सितंबर तक टाल दी. सुनवाई के दौरान मेहता ने पीठ से अनुरोध किया कि अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के उपलब्ध न होने की वजह से याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी जाए.
मेहता ने भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारी पीठ के सुझाव पर विचार करेंगे. एक याचिकाकर्ता की तरफ से एक सीनियर वकील ने कहा कि मामले में और देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को आखिर में एग्जाम देना है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इससे उनके माता-पिता में चिंता पैदा हो रही है.
पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें सीबीएसई की उस पॉलिसी को चुनौती दी गई थी, जिसमें 1 जुलाई से क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए दो भारतीय भाषाओं समेत तीन भाषाओं की पढ़ाई जरूरी कर दी गई थी. 3 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह सीबीएसई की उस पॉलिसी को लागू करने के लिए सुझावों पर काम कर रही है, जिसके तहत 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स को दो भारतीय भाषाओं समेत तीन भाषाएं पढ़नी होंगी.
कोर्ट ने 20 अगस्त को सीबीएसई की उस नीति से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने पर जोर दिया, जिसके तहत नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना जरूरी है। अदालत ने कहा कि बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को सीबीएसई की उस नीते से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने पर जोर दिया, जिसके तहत नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ता चाहिए. साथ ही कहा कि वह कक्षा छह के स्टूडेंट्स को तीसरी भाषा की जरूरत से एक बार राहत देने पर विचार करे, ताकि उन्हें उस विषय में कक्षा 10 की जरूरी परीक्षा से बचाया जा सके और मौजूदा विदेशी भाषा के कॉम्बिनेशन को सुरक्षित रखा जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की अपनी संशोधित त्रि-भाषा नीति के तहत इंग्लिश को गैर-स्वदेशी भाषा के तौर पर क्लासिफाई करने पर भी सवाल उठाया.
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