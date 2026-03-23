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बच्ची के साथ रेप का मामला : सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 'पुलिस कितनी असंवेदनशील हो गई है'

गुरुग्राम में बच्ची के साथ रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है. पढ़ें पूरी खबर.

Supreme court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 4:49 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस को शहर के एक अपार्टमेंट में चार साल की बच्ची के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न की जांच में "असंवेदनशीलता" दिखाने के लिए फटकार लगाई. सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि जांच के दौरान अधिकारियों को अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि पीड़िता इस घटना से गहरे सदमे में थी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को 25 मार्च को पूरी जांच रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. बताया जाता है कि इस घटना में दो घरेलू नौकरानियां और उनके पुरुष साथी शामिल थे.

सुनवाई के दौरान, अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि बच्ची शपथ नहीं समझ पाएगी और तीनों आरोपियों के सामने ही उससे घटना के बारे में सच बोलने को कहा. रोहतगी ने कहा कि कानून के अनुसार जांच होनी चाहिए और उन्होंने बच्ची के सदमे का हवाला देते हुए कहा, "आरोपी बच्ची के आमने-सामने नहीं हो सकते."

रोहतगी ने तर्क दिया कि महिला जांच अधिकारी (आईओ) ने अभिभावकों से एफआईआर वापस लेने को कहा और आईओ को एक अन्य पीओसीएसओ मामले में रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किया गया था. पीठ ने पूछा, "यह पुनः पहचान कैसे की गई? क्या उसे तस्वीरें दिखाई गईं?"

रोहतगी ने कहा कि नहीं, और उन्होंने कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और इस बात पर जोर दिया कि यह कार्रवाई बाल संरक्षण कानूनों के तहत बुनियादी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है.

पीठ को बताया गया कि जब मजिस्ट्रेट ने मां का बयान दर्ज किया और जब बच्चे को आरोपी के सामने लाया गया, तब मां वहां मौजूद थी. मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के वकील से कहा, “आपकी पुलिस कितनी असंवेदनशील हो गई है… इस तरह की घटना में इसकी कभी उम्मीद नहीं थी. वह भी आपके तथाकथित महानगर में… आप एक चार साल के सदमे से ग्रस्त बच्चे के मामले से निपट रहे हैं.” राज्य के वकील ने कहा कि एसएचओ ने अब मामले की जांच कर ली है. पीठ ने टिप्पणी की कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस अधिकारी ने माता-पिता से पूछा, "आप क्या चाहते हैं?"

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह जांच की समीक्षा करने के लिए बाध्य है और संकेत दिया कि कोर्ट वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर सकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे के बयान को दर्ज करने के तरीके पर गंभीर चिंताएं उठाए जाने के बाद मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है.

पीठ ने टिप्पणी की, “जब कोई इस तरह की शिकायत लेकर आपके पास आता है, तो क्या आपका कर्तव्य तुरंत एफआईआर दर्ज करना नहीं है? क्या आप कानून के पहले सिद्धांत को भूल गए हैं?” रोहतगी ने तर्क दिया कि पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों ने “अपने कर्तव्यों का घोर उल्लंघन” किया है. पीठ ने गिरफ्तारियों में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्रवाई हाल ही में की गई है.

पीठ बच्ची के बयान दर्ज करने के तरीके से असंतुष्ट थी. पीठ को बताया गया कि पिछले एक महीने में नाबालिग को बार-बार बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष बुलाया गया और उसके माता-पिता की अनुपस्थिति में उससे पूछताछ की गई.

पीठ ने पूछा कि इस तरह की पहचान कैसे की गई. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त और जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में सभी मामले के रिकॉर्ड के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया.

पीठ ने राज्य से तीन वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों का विवरण भी देने को कहा.पीठ ने निर्देश दिया कि पिता का हलफनामा सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और बच्ची के बयान दर्ज करने के संबंध में मजिस्ट्रेट की टिप्पणी के लिए गुरुग्राम के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजा जाए.पीठ गुरुग्राम के एक कॉन्डोमिनियम में हुई घटना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां दो घरेलू नौकरानियों और उनके पुरुष साथियों पर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है.

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