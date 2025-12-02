ETV Bharat / bharat

SC ने कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO केस में ट्रायल पर रोक लगाई

केस की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है. उन्होंने कहा कि नोटिस जारी की गई है. विस्तार से पढ़ें.

कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 1:34 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (पोक्सो एक्ट) के तहत दर्ज सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में ट्रायल पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने येदियुरप्पा की उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के केस रद्द करने से इनकार को चुनौती दी गई थी.

केस की सुनवाई करते हुए CJI कांत ने कहा कि नोटिस जारी की जा रही है. इस बीच, ट्रायल की कार्रवाई नहीं होगी. वहीं, बेंच ने कहा कि नोटिस मुख्य रूप से मामले को वापस हाई कोर्ट भेजने पर विचार करने के लिए जारी की गई है. येदियुरप्पा की तरफ से सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हाई कोर्ट ने जरूरी सबूतों को नजरअंदाज़ किया है और उन बयानों पर विचार करने में नाकाम रहा जिनसे पता चलता है कि कथित घटना के दौरान 'ऐसा कुछ नहीं हुआ'. लूथरा ने आगे कहा कि कुछ बयान ऐसे हैं जिन्हें प्रॉसिक्यूशन दबाता है. हाई कोर्ट ने तथ्यों को नजरअंदाज किया. वह राज्य के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

इस पर CJI ने उनसे पूछा कि आप हाई कोर्ट को मिनी ट्रायल करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत FIR 14 मार्च, 2024 को एक महिला की शिकायत पर हुई थी, जिसकी अब मौत हो चुकी है. महिला ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने मदद मांगने के लिए अपने घर आने पर उसकी 17 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पूर्व CM ने पैसे का लालच देकर घटना को दबाने की कोशिश भी की थी.

उसकी शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के अपराधों से संबंधित POCSO अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की थी. इसके बाद, 4 जुलाई 2024 को, एक ट्रायल कोर्ट ने न केवल येदियुरप्पा के खिलाफ, बल्कि तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने की कोशिशों के आरोप में अपराधों का संज्ञान लिया. इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को 'क्रिप्टिक' बताते हुए रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट को इस पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया.

इसके बाद, 28 फरवरी को फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक नया ऑर्डर जारी किया और येदियुरप्पा और दूसरे आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन भेजा. येदियुरप्पा ने 28 फरवरी के आदेश और शिकायत को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि आरोप राजनीति से प्रेरित और एक जैसे नहीं हैं. हालांकि, हाई कोर्ट ने पिछले महीने केस रद्द करने से मना कर दिया, जिसके बाद पूर्व CM ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

