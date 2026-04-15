SC से पवन खेड़ा को बड़ा झटका, तेलंगाना HC के फैसले को पलटा, अग्रिम जमानत पर लगाई रोक
तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ असम में दर्ज मामले में उन्हें एक हफ्ते की अग्रिम जमानत दी थी.
By Sumit Saxena
Published : April 15, 2026 at 12:29 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस की एफआईआर के संबंध में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की शिकायत के सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल पर रोक लगा दी.
यह मामला जस्टिस जे के माहेश्वरी की अगुवाई वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने असम सरकार की तरफ से केस लड़ा. बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ असम सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए एक अंतरिम आदेश दिया.
बेंच ने कहा कि अगर पवन खेड़ा असम में अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट के सामने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसी अर्जी पर फैसला करते समय ट्रांजिट बेल के मामले में इस कोर्ट के पास किए गए आदेश का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.
असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए दर्ज एक मामले में एक हफ्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी. सुनवाई के दौरान मेहता ने दलील दी कि खेड़ा की याचिका में तेलंगाना में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई बयान नहीं था.
बयान सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सभी पहलुओं पर विचार करते हुए नोटिस जारी करें.' बेंच ने कहा कि इस बीच हाई कोर्ट के आदेश के लागू होने पर रोक रहेगी. राज्य सरकार ने वकील शुवोदीप रॉय के जरिए याचिका दायर की. खेड़ा ने 7 अप्रैल को हाई कोर्ट का रुख किया और हैदराबाद में अपना घर का पता दिखाया. खेड़ा ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें बेल पर रिहा किया जाए.
10 अप्रैल को हाई कोर्ट ने खेड़ा को एक हफ़्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी और उसे संबंधित कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि केस के मेरिट पर कोई राय दिए बिना, उसका मानना है कि पिटीशनर ने लिमिटेड ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल देने का केस बनाया है, क्योंकि गिरफ्तारी का उसका डर सही लगता है और रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल से भी इसका सपोर्ट मिलता है.
हाई कोर्ट ने उसे कुछ शर्तों के साथ राहत दी. शर्तें ये थी कि पिटीशनर को गिरफ्तारी की स्थिति में एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो श्योरिटी भरने पर बेल पर रिहा किया जाएगा, वह इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगा और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए खुद को अवेलेबल रखेगा और वह सक्षम कोर्ट की पहले से परमिशन के बिना देश नहीं छोड़ेगा.
शर्तों में यह भी शामिल है कि पिटीशनर तय समय के अंदर असम में सही कोर्ट में जाएगा और सही राहत मांगेगा. शर्तों में यह भी शामिल है कि खेड़ा, एक पब्लिक फिगर होने के नाते इस केस के सब्जेक्ट मैटर के बारे में कोई और पब्लिक बयान देने से बचेंगे, जिससे जांच पर असर पड़ सकता है.
कांग्रेस नेता ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी, रिनिकी भुयान सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी प्रॉपर्टी हैं, जिन्हें उस राज्य में 9 अप्रैल को हुए असेंबली चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं बताया गया था.