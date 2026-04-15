ETV Bharat / bharat

SC से पवन खेड़ा को बड़ा झटका, तेलंगाना HC के फैसले को पलटा, अग्रिम जमानत पर लगाई रोक

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस की एफआईआर के संबंध में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की शिकायत के सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल पर रोक लगा दी. यह मामला जस्टिस जे के माहेश्वरी की अगुवाई वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने असम सरकार की तरफ से केस लड़ा. बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ असम सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए एक अंतरिम आदेश दिया. बेंच ने कहा कि अगर पवन खेड़ा असम में अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट के सामने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसी अर्जी पर फैसला करते समय ट्रांजिट बेल के मामले में इस कोर्ट के पास किए गए आदेश का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए दर्ज एक मामले में एक हफ्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी. सुनवाई के दौरान मेहता ने दलील दी कि खेड़ा की याचिका में तेलंगाना में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई बयान नहीं था. बयान सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सभी पहलुओं पर विचार करते हुए नोटिस जारी करें.' बेंच ने कहा कि इस बीच हाई कोर्ट के आदेश के लागू होने पर रोक रहेगी. राज्य सरकार ने वकील शुवोदीप रॉय के जरिए याचिका दायर की. खेड़ा ने 7 अप्रैल को हाई कोर्ट का रुख किया और हैदराबाद में अपना घर का पता दिखाया. खेड़ा ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें बेल पर रिहा किया जाए.