केरल की सीपीएम सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कीम पर लगी रोक हटाई
चुनाव के पहले सरकारी स्कीम पर लगी रोक हटी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रोक गलत है.
Published : February 24, 2026 at 6:46 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने राज्य सरकार के नवा केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी. इस योजना को जारी रखने का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर गौर करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए.
प्रतिवादियों के वकील ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव से पहले जनसंपर्क गतिविधियों के लिए अपने कर्मचारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद ले रही है. उनके वकील ने तर्क दिया कि विधानसभा चुनाव 10 अप्रैल से पहले होने वाले हैं और सरकार ने 10 अक्टूबर, 2025 को यह निर्णय घोषित किया था. उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले, 23 सितंबर को, राजनीतिक दल के सचिव ने एक पत्र के माध्यम से घोषणा की कि सभी एलडीएफ कार्यकर्ता सरकार की ओर से स्वेच्छा से प्रत्येक घर जाकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए तैयार रहें. हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, वकील ने कहा कि इसमें कड़ी आलोचना की गई है.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि इस योजना में क्या खामी है, और टिप्पणी की, "यदि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करती है और अंततः, राज्य यह जानना चाहता है, मूल्यांकन करना चाहता है, कि क्या मेरी योजनाएं वास्तव में जमीनी स्तर पर कारगर रही हैं या नहीं?"
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा,"मान लीजिए कि चुनाव है. वे लोगों के पास जाना चाहते हैं, कि हम कल्याणकारी योजनाओं पर इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन अंततः हमने पाया है कि हम फलां-फलां जगह पर गलती कर रहे हैं. हम सुधार करना चाहते हैं. इसमें क्या गलत है ?”
वकील ने तर्क दिया कि गलती यह है कि वे ऐसा कर सकते हैं और उनका मतलब सरकार से है, न कि पार्टी से, स्वयंसेवकों के माध्यम से. सरकार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इनमें से किसी भी कार्यकर्ता को एक पैसा भी नहीं दिया गया है और वे स्वयंसेवक हैं और कोई भी भाग ले सकता है.
प्रतिवादी के वकील ने पीठ से हाईकोर्ट न्यायालय के आदेश पर रोक न लगाने का आग्रह किया, क्योंकि पूरी साजिश में पार्टी कार्यकर्ताओं को हर घर में भेजना शामिल है. हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये अधिकृत करने वाले सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था और इसे कार्यकारी शक्ति का दुरुपयोग’ और नियमों का उल्लंघन करार दिया था.
कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि मंत्रिमंडल के निर्णय और इस संबंध में सरकारी आदेश से काफी पहले सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन द्वारा पार्टी से जुड़े लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने और सामाजिक स्वयंसेवक बल पोर्टल पर पंजीकरण कराने का आह्वान करते हुए पत्र कैसे जारी किया गया.
हाईकोर्ट ने कोच्चि निवासी मुबास एमएच और केरल छात्र संघ (केएसयू) की राज्य इकाई के अध्यक्ष अलोशियस जेवियर द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी. याचिका में कार्यक्रम और निधि आवंटन को चुनौती दी गई थी.
ये भी पढ़ें : द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया - केरल हाईकोर्ट