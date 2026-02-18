ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के गांवों में आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से निकालने पर लगाई रोक

याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके शवों को जबरन कब्र से बाहर निकाला जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 6:30 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वहां पर आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से निकालने को कहा गया है. कोर्ट ने ऐसे किसी भी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. याचिका में कहा गया है कि उनके शवों को जबरन कब्र से निकाला जा रहा है.

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एवी अंजारिया की संयुक्त पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. याचिका में कहा गया है कि आदिवासी इसाइयों को उनके गांवों में स्थित कब्रिस्तानों में अपने मृत परिवार के सदस्यों को दफनाने से रोका जा रहा है.

याचिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वैलिटी ने दाखिल की है. उनकी ओर से अधिवक्ता सत्य मिश्रा ने कानूनी पैरवी की. उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह सीधे-सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक की मां के शव को उनकी जानकारी के बिना कब्र से निकालकर कहीं और दफना दिया गया. एक अन्य याचिकाकर्ता के पति के शव को भी बहुसंख्यक समुदाय के ग्रामीणों द्वारा जबरन कब्र से निकाला गया और दूर किसी स्थान पर फिर से दफना दिया गया.

याचिका में कहा गया, "संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर यह याचिका आदिवासी ईसाइयों के संबंध में है, जिन्हें अन्य सभी समुदायों की तरह अपने गांवों की सीमाओं के भीतर स्थित कब्रिस्तानों में अपने मृतकों को दफनाने से जबरन रोका जा रहा है."

याचिका में राज्य और व्यक्तियों को अंतिम संस्कार में हस्तक्षेप करने से रोकने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया. याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे उनकी जाति, धर्म या एससी/एसटी/ओबीसी स्थिति कुछ भी हो, अपने मृतक को उसी गांव में दफनाने की अनुमति दी जाए जहां वे रहते हैं.

याचिका में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक गांव में सभी समुदायों के लिए, दफनाने के लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित करें और सभी परिवारों को अपने मृतक को उसी गांव में दफनाने की अनुमति दें जहां वे रहते हैं.

याचिका में आरोप लगाया गया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के बजाय, सरकार ने सांप्रदायिक तत्वों के गैरकानूनी कृत्यों को अनुमति दी है और उन्हें बढ़ावा भी दिया है, जो धर्म के नाम पर शवों को खोदते हैं, अंतिम संस्कार में बाधा डालते हैं और परिवारों को डराते-धमकाते हैं.

