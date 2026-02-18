ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के गांवों में आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से निकालने पर लगाई रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वहां पर आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से निकालने को कहा गया है. कोर्ट ने ऐसे किसी भी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. याचिका में कहा गया है कि उनके शवों को जबरन कब्र से निकाला जा रहा है.

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एवी अंजारिया की संयुक्त पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. याचिका में कहा गया है कि आदिवासी इसाइयों को उनके गांवों में स्थित कब्रिस्तानों में अपने मृत परिवार के सदस्यों को दफनाने से रोका जा रहा है.

याचिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वैलिटी ने दाखिल की है. उनकी ओर से अधिवक्ता सत्य मिश्रा ने कानूनी पैरवी की. उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह सीधे-सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक की मां के शव को उनकी जानकारी के बिना कब्र से निकालकर कहीं और दफना दिया गया. एक अन्य याचिकाकर्ता के पति के शव को भी बहुसंख्यक समुदाय के ग्रामीणों द्वारा जबरन कब्र से निकाला गया और दूर किसी स्थान पर फिर से दफना दिया गया.

याचिका में कहा गया, "संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर यह याचिका आदिवासी ईसाइयों के संबंध में है, जिन्हें अन्य सभी समुदायों की तरह अपने गांवों की सीमाओं के भीतर स्थित कब्रिस्तानों में अपने मृतकों को दफनाने से जबरन रोका जा रहा है."