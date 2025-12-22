ETV Bharat / bharat

पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक, धोखाधड़ी के मामले में चल रहा था केस

धोखाधड़ी के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. इससे विधायकी जाने का खतरा टला.

MANIKRAO KOKATE
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक लगा दी.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की वेकेशन बेंच ने कोकाटे की अर्जी पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया.

बेंच ने कहा, "नोटिस जारी करें. इस बीच, याचिकाकर्ता की सजा पर इस हद तक रोक रहेगी कि वह विधानसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्य नहीं होगा. हालांकि, वह किसी भी तरह के लाभ के पद पर नहीं रहेगा."

इस साल फरवरी में एक मजिस्ट्रेट द्वारा कोकाटे की सजा और दो साल की सजा को नासिक सेशन कोर्ट ने पिछले मंगलवार को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि उसने और उसके भाई ने बेईमानी से राज्य सरकार को फ्लैट अलॉट करने के लिए उकसाया था.

इस तरह से देखें तो उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के एमएलए और पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को दो साल की राहत प्रदान की है.

सुप्रीम अदालत ने महाराष्ट्र के नासिक कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को दो साल के लिए निलंबित कर दिया है. कोकाटे को 1995 के हाउसिंग स्कैम में दो साल ही सजा सुनाई गई थी.

अब ये साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से माणिकराव कोकाटे अपना मंत्री पद गंवाने के बाद MLA बने रहेंगे. बता दें कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत दो साल या उससे ज्यादा सजा होने जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान है.

हाईकोर्ट के इस फैसले की वजह से कोकाटे की कुर्सी जाने वाली थी. अदालत के इस फैसले से उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था. इसके साथ ही उनकी विधायकी पर न्यायालय की तलवार लटक रही थी.

ये भी पढ़ें - महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को मिली राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, गिरफ्तारी वारंट हुआ था जारी

TAGGED:

KOKATE
SUPREME COURT
MAHARASHTRA MINISTER KOKATE
NASHIK COURT
MANIKRAO KOKATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.