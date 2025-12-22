ETV Bharat / bharat

पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक, धोखाधड़ी के मामले में चल रहा था केस

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक. ( ETV Bharat )

इस साल फरवरी में एक मजिस्ट्रेट द्वारा कोकाटे की सजा और दो साल की सजा को नासिक सेशन कोर्ट ने पिछले मंगलवार को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि उसने और उसके भाई ने बेईमानी से राज्य सरकार को फ्लैट अलॉट करने के लिए उकसाया था.

बेंच ने कहा, "नोटिस जारी करें. इस बीच, याचिकाकर्ता की सजा पर इस हद तक रोक रहेगी कि वह विधानसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्य नहीं होगा. हालांकि, वह किसी भी तरह के लाभ के पद पर नहीं रहेगा."

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की वेकेशन बेंच ने कोकाटे की अर्जी पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक लगा दी.

इस तरह से देखें तो उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के एमएलए और पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को दो साल की राहत प्रदान की है.

सुप्रीम अदालत ने महाराष्ट्र के नासिक कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को दो साल के लिए निलंबित कर दिया है. कोकाटे को 1995 के हाउसिंग स्कैम में दो साल ही सजा सुनाई गई थी.

अब ये साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से माणिकराव कोकाटे अपना मंत्री पद गंवाने के बाद MLA बने रहेंगे. बता दें कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत दो साल या उससे ज्यादा सजा होने जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान है.

हाईकोर्ट के इस फैसले की वजह से कोकाटे की कुर्सी जाने वाली थी. अदालत के इस फैसले से उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था. इसके साथ ही उनकी विधायकी पर न्यायालय की तलवार लटक रही थी.