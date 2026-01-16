ETV Bharat / bharat

'मुकुल रॉय फिलहाल विधायक बने रहेंगे': सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर लगायी रोक

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था.

SC stays Calcutta HC verdict
मुकुल रॉय. (ETV Bharat)
By Sumit Saxena

Published : January 16, 2026 at 6:41 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 16 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दलबदल विरोधी कानून के तहत वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य (विधायक) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई की. हाई कोर्ट द्वारा 13 नवंबर 2025 को पारित किए गए आदेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया.

याचिकाकर्ता और मुकुल रॉय के बेटे के वकील ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने अपनी न्यायिक समीक्षा की सीमित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक विधायक को अयोग्य घोषित करने का आदेश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. उन्होंने अदालत को सूचित किया कि चूंकि मुकुल रॉय अस्वस्थ थे, इसलिए उनके बेटे ने यह याचिका दायर की है.

पीठ के समक्ष यह दलील दी गई कि विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) ने मुकुल रॉय की अयोग्यता की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि रॉय के कथित दलबदल को दिखाने के लिए जमा की गई सोशल मीडिया पोस्ट 'साक्ष्य अधिनियम' की धारा 65B के तहत प्रमाणित नहीं थीं. हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पीकर के इस विचार को पलट दिया था.

हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत होने वाली कार्यवाही में धारा 65B का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य नहीं है. हाई कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून का सहारा लेते हुए, एक निर्वाचित विधायक को अयोग्य ठहराने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया था.

मुकुल रॉय मई 2021 में कृष्णनगर उत्तर सीट से भाजपा के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन विधायक पद पर बने रहते हुए ही वे उसी साल जून में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

सुनवाई के दौरान, मुकुल रॉय के बेटे के वकील ने दलील दी, "विधानसभा अध्यक्ष का निष्कर्ष था कि स्क्रीनशॉट को प्रमाणित करने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में, उन्हें साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता. स्पीकर ने यह भी उल्लेख किया कि कई अवसरों के बावजूद, कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया और इसलिए, निर्वाचित सदस्य को संदेह का लाभ देना पड़ा..."

वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह भी गलत तरीके से दर्ज किया कि प्राथमिक साक्ष्य पेश किए गए थे, क्योंकि अदालत में एक वीडियो क्लिप चलाई गई और महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) को दिखाई गई, और इस बात पर जोर दिया कि अयोग्यता याचिका में इसे सबूत नहीं माना जा सकता.

भाजपा नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे एक अन्य वकील ने तर्क दिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और भाजपा के टिकट पर निर्वाचित व्यक्ति उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था जहां तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे. वकील ने कहा, "उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, बस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों को देखिए." उन्होंने आगे जोड़ा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थीं.

इस पर पीठ ने कहा कि कानून के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग पुख्ता सबूत नहीं है और टिप्पणी की, "एआई (AI) के इस दौर में किसका चेहरा (दिखाया जा सकता है), भगवान ही जाने..." इसके जवाब में वकील ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का प्रमाण पत्र पेश किया गया था. पीठ ने टिप्पणी की, "क्या हाई कोर्ट यह कह सकता है कि दलबदल के मामले में 'संभावनाओं की प्रधानता' के सिद्धांत का पालन किया जाएगा?"

जस्टिस बागची ने आगे कहा, "साक्ष्यों की स्वीकार्यता पर मुख्य फैसला एक चुनाव याचिका में है... हाई कोर्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भूल जाइए, मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है और यह 'नॉन-ट्रावर्स' (तथ्यों का खंडन न करना) का मामला है. क्या आप सिर्फ 'नॉन-ट्रावर्स' के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर देंगे?" दलीलों को सुनने के बाद, पीठ ने मुकुल रॉय के बेटे द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी.

