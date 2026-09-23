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EC की नियुक्तियों पर SC में मतभेद; जस्टिस दत्ता बोले- ECI को स्वतंत्र रूप से काम करते हुए दिखना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग-अलग राय दी है.

Supreme court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 23, 2026 at 5:00 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी पीठ को भेजने की केंद्र की दलील पर बंटा हुआ फैसला सुनाया.

यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा ने सुनाया. सिर्फ 30 जजों की पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त की नियुक्त प्रक्रिया को विनियमन (regulating) करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत है.

मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने वाले मौजूदा पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं. जस्टिस दत्ता ने सरकार के संदर्भ के अनुरोध को रिजेक्ट कर दिया और 2023 एक्ट को चुनौती देने पर अपनी राय दी.

जस्टिस दत्ता ने अपनी राय पढ़ते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी सही वजह के यह कहा कि पीएम के नॉमिनी से कभी भी पीएम का विरोध करने और नेता प्रतिपक्ष का पक्ष लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती, और अगर यह चयन कमेटी काम करती है तो फैसला कागज पर हमेशा 2:1 से एग्जीक्यूटिव के पक्ष में होगा और असल में सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में होगा.

जस्टिस दत्ता ने कहा, “एग्जीक्यूटिव के दो सदस्यों के कमेटी का हिस्सा होने से, एग्जीक्यूटिव के पास एक असरदार वीटो होता है और डॉ. अंबेडकर इसी वीटो के खिलाफ थे और उसे नामंज़ूर करते थे…”

जस्टिस दत्ता ने कहा कि जब पीठ ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष के बीच राय अलग होने पर पीएम का नॉमिनी पीएम के खिलाफ स्टैंड लेगा, तो अटॉर्नी जनरल का जवाब था "शायद नहीं".

जस्टिस दत्ता ने कहा, “ना का चांस इतना ज़्यादा है कि चयन कमेटी की सोच पर असर पड़ता है…अगर नियुक्त अच्छी भी हों, तो भी प्रक्रिया सोच के टेस्ट में पास नहीं होता…यह गलत मिसाल नहीं होगी अगर यह कहा जाए कि क्योंकि क्रिकेट मैच में एक टीम का कैप्टन अम्पायर चुनता है और उसकी टीम जीत जाती है, भले ही ऐसे अम्पायर का लिया गया फैसला सही हो.

इसमें शक की परत है. आखिर में अम्पायर को जीतने वाले कैप्टन ने चुना है.” उन्होंने कहा कि ये सुझाव जोरदार और आकर्षक हैं और कहा, “अगर आजाद और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, तो यह बात पक्की है कि भारत निर्वाचन आयोग न सिर्फ एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, बल्कि उसे आजादी से काम करते हुए भी दिखना चाहिए.”

“ऐसे हालात में, चयन समिति में केंद्रीय मंत्री को शामिल करने से वह स्वतंत्र प्रतिभार नहीं मिल पाता जो एक तटस्थ चयनकर्ता दे सकता है और केंद्रीय मंत्री सिर्फ अपने नेता की आवाज दोहराएगा."

जस्टिस दत्ता ने कहा, "इसलिए, चयन समिति में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी उनके शामिल होने के मकसद को आगे बढ़ाए बिना, ज़्यादातर दिखावटी हो जाती है."

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो बात उठाई है कि 2023 अधिनियम में चुनने की ज्यादा ताकत एग्जीक्यूटिव के पास है और जिससे स्वतंत्रता की छवि धूमिल होती है - प्रथम दृष्टया इसमें दम लगता है. हालांकि, जस्टिस शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे को संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार संविधान पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए.

पीठ ने आदेश दिया कि इस मामले को सही संख्या वाली संविधान पीठ बनाने के लिए सीजेआई के सामने रखा जाए, ताकि और देरी न हो. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को तीन जजों की पीठ को यह देखने के लिए भेजना कि क्या संविधान पीठ का संदर्फ जरूरी है तो इससे कार्रवाई में बेवजह देरी होगी.

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